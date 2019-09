Ministrul Transporturilor a venit din nou pe şantierul autostrăzii Sebeş - Turda pentru a da ordine la ce puncte să se lucreze

”Aşa cum am promis, încă de săptămâna trecută, am spus că două zile voi sta pe loturile 1 şi 2 de la Sebeş-Turda. Am plecat imediat după şedinţa de Guvern, am ajuns aici pe lotul 1 şi 2, am făcut o trece în revistă foarte rapidă, urmând ca acum să stau să văd cum se desfăşoară lucrările, şi astăzi şi mâine, să văd exact cum lucrează constructorul pe fiecare porţiune.





Cred că, la un moment dat, i-am lăsat pe ei să vedem cum evoluează, dar acum, asta discutam şi cu antreprenorul de pe lotul 1, o să încep să le spun exact la ce puncte să lucreze, pentru că trebuie să se concentreze acolo unde sunt anumite lipsuri, astfel încât să putem deschide acest lot, aşa cum şi-a asumat constructorul, la sfârşitul anului.

Urmează ziua de mâine, să mă întorc aici pe şantier, împreună cu cei doi antreprenori şi să văd exact cum se mobilizează în punctele critice, de care depinde pentru a putea finaliza lotul în termenele asumate. Pe lotul 1 avem punctul de trecere la calea ferată la care este nevoie de relocarea utilităţilor pentru a face acea supratraversare, mai sunt câteva structuri unde avem nevoie să aducem umpluturi, astfel încât să putem da în circulaţie acest lot până la sfârşitul acestui an”, a spus ministrul Răzvan Cuc.





Lotul 1 al autostrăzii se întinde la Sebeş şi până la Alba Iulia şi are un stadiu fizic de realizare de circa 75%. Antreprenorul, Asocierea Impresa Pizzarotti - Pomponio Construcţii SRL, ar trebui să lucreze intens pentru a finaliza lucrarea până la sfârşitul anului. Estimarea iniţială se referea la deschiderea traficului fără o parte din bretelele de legătură de la nodul rutier Lancrăm. Lotul 2, de la Alba Iulia la Aiud, are un stadiu fizic de 57% şi va fi finalizat cel mai devreme în anul 2020.





