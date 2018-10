Minecraft pentru educaţie la Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” din Alba Iulia. Laboratorul de informatică, dotat cu 15 calculatoare performante

Primăria Municipiului Alba Iulia a finalizat, cu sprijinul Microsoft România, implementarea primei soluţii a protocolului de colaborare agreat în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City. Astfel, clasa de informatică a Şcolii Generale Nr. 3 – „Avram Iancu” din Alba Iulia dispune acum, spre bucuria elevilor şi a profesorilor îndrumători, de tehnologie de ultimă – 15 calculatoare performante All in one –, care contribuie la modernizarea şi creşterea atractivităţii procesului de predare-învăţare clasic. Demersul acesta nu este doar un „refresh” sau un „upgrade” al clasei de informatică, ci este, mai degrabă, un element de noutate deosebit de util pe care parteneriatele între administraţiile locale şi companiile private îl aduc în actul educaţional, transmit reprezentanţii Primăriei Alba Iulia.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, condusă de prof. Elena Ignat, este o Şcoală de Excelenţă care se bucură de prestigiu şi notorietate în comunitatea locală datorită unui management performant, precum şi preocupării continue pentru asigurarea unui mediu plăcut şi atractiv de învăţare, la cele mai înalte standarde, potrivit surselor citate. Începând cu acest an şcolar, elevii claselor a V-a şi a VI-a vor avea parte de experienţe de învăţare inedite în cadrul orelor de informatică prin utilizarea celor 15 calculatoare performante cu Windows 10 Professional, Office 365 şi popularul Minecraft pentru educaţie, graţie protocolului de colaborare dintre municipalitatea albaiuliană şi compania Microsoft.

Microsoft România investeşte masiv în Educaţie în acest an, atât în pregătirea profesorilor, cât şi a elevilor, un exemplu relevant fiind Minecraft pentru Educaţie, prin intermediul căruia susţine iniţiativa Ministerului Educaţiei Naţionale de a introduce programarea într-un stadiu timpuriu al ciclului educaţional. Minecraft pentru Educaţie este versiunea educaţională a popularului joc Minecraft, reprezentând un instrument didactic interdisciplinar şi interactiv. Prin intermediul jocului, profesorii facilitează elevilor înţelegerea unor termeni moderni de programare şi îi încurajează pe aceştia să realizeze proiecte individuale sau în echipă. Pe lângă noţiuni de cod, elevii sunt stimulaţi să înţeleagă şi noţiuni de geometrie, structură sau construcţii, asimilând termeni din domenii precum arheologie, arhitectură sau morfologie. Jucând Minecraft pentru Educaţie, elevii îşi dezvoltă gândirea critică şi spiritul practic într-un mediu virtual creativ.

„Conducerea Şcolii Generale «Avram Iancu» aduce mulţumiri Primăriei Municipiului Alba Iulia şi companiei Microsoft pentru sprijinul acordat pentru a instrui şi pregăti elevii din punct de vedere al competenţelor, astfel încât aceştia să poată avea acces la locurile de muncă ale viitorului. Astfel, elevii, care sunt familiarizaţi deja cu mediul online, vor putea să-şi dezvolte mult mai uşor abilităţile şi competenţele informatice atât de necesare într-o lume în care tehnologia este parte integrantă din viaţă. Pe măsură ce tehnica modernă evoluează, şcolii îi revine tot mai mult rolul de a conecta educaţia la tehnologie”, a declarat prof. Elena Ignat, directorul Şcolii Generale „Avram Iancu”.

Proiectul pilot Alba Iulia Smart City numără astăzi 35 de companii partenere care, pe bugete proprii, testează diverse echipamente şi soluţii smart pe infrastructura oraşului. Beneficiari direcţi şi indirecţi ai tuturor avantajelor pe care le aduc aceste proiecte derulate la nivel de municipiu sunt toţi cetăţenii Albei Iulia, turiştii şi, nu în ultimul rând, administraţia locală. La ora actuală, numărul de soluţii agreate împreună cu partenerii a trecut de 100.