Medicul fără un plămân, şef de secţie de Boli Infecţioase, care continuă lupta cu noul coronavirus

Din cei 57 de ani de viaţă, Corina Liana Maniu şi-a dedicat 21 în slujba sănătăţii. Acum, cu o epidemie de coronavirus care afectează şi judeţul Alba, şefa secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean din Alba Iulia este prinsă direct în lupta cu boala COVID 19.

Chiar dacă în 21 de ani de muncă, mii de pacienţi ”au trecut prin mâinile” Corinei Maniu, la un moment dat aceasta a inversat rolurile. În urmă cu ceva timp, medicul din Alba Iulia a trecut printr-o operaţie complexă, în urma căreia a rămas fără un plămân şi până de curând, aceasta a lucrat de la spital, dar a hotărât să îşi mute biroul acasă pentru o protecţie mai bună.

Într-un interviu pentru stirileprotv.ro , Corina Maniu a declarat următoarele: “Acum trei ani am fost operată pe plămân, m-am reîntors în secţia de boli infecţioase şi mi-am reluat activitatea. Nu am dat bir cu fugiţii, am ales să lucrez în continuare, nicio clipă nu m-am gândit să renunţ, în schimb m-am gândit să mă adaptez în sensul de a fi protejată.”