Mecanismul infracţional creat de trei femei din Alba pentru a obţine ilegal zeci de credite cu acte false

Activitatea infracţională a inculpatelor B. Cristinela, C. Alexandra şi C. Adriana a fost documentată începând cu luna aprilie 2013, când poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Alba au efectuat percheziţii şi au dispus reţinerea a două dintre acestea. Dosarul a fost trimis în jduecată la Judecătoria Alba Iulia în februarie 2017, iar o primă decizie a fost pronunţată în 3 iulie 2018. Anchetatorii au stabilit, în urma probatoriului administrat în cauză că inculpata C. Alexandra, în calitate de colaborator al unei societăţi de credit, a încheiat contracte de credit în numele a zeci de persoane fizice de pe raza comunei Ighiu şi a municipiului Alba Iulia, folosind adeverinţe de salariu false.

Femeia în vârstă de 33 de ani a primit pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni şi a fost obligată să plătească firmei de creditare suma de 127.037,68 lei cu titlu de daune materiale reprezentând soldul contractelor neachitate plus dobânzi şi penalităţi. C. Adriana (37 de ani) a primit 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioadă de 4 ani şi 4 luni, iar B. Cristinela (47 ani) a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de 5 ani.

Cele trei femei sunt judecate pentru comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune, complicitate la înşelăciune şi delapidare. Sentinţa nu este definitivă, dosarul ajungând în urma contestatţiei formulate la Curtea de Apel. În total au fost obţinute un număr de 89 de credite, dintre care 34 au fost achitate. 65 dintre acestea au fost obţinute pe baza unor adeverinţe falsificate. Sumele de bani obţinute erau cuprinse între 1.000 de lei şi 2.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2012 – martie 2013, inculpatele, în baza unor înţelegeri prealabile stabilite în vederea inducerii în eroare a reprezentanţilor firmei de creditare în scopul obţinerii de foloase materiale injuste prin folosirea de documente falsificate care atestau calitatea de angajat şi realizarea de venituri de către solicitanţii de împrumuturi de la instituţia financiară, au încheiat mai multe contracte de credit şi au determinat reprezentanţii societăţii să încheie şi să execute contracte pe care altfel nu le-ar fi încheiat sau executat dacă ar fi cunoscut situaţia financiară reală a solicitanţilor.

Mecanismul infracţional creat era următorul: cele trei femei obţineau de la diferite persoane copii ale actelor de identitate, în cele mai multe cazuri contra unor sume de bani, după care întocmeau în fals adeverinţe de venit prin care atestau că respectivele persoane sunt încadrate în muncă şi obţin venituri din salarii. Ulterior, în baza adeverinţelor de venit falsificate, erau întocmite cererile de credit şi contractele de credit în care erau atestate datele false cuprinse în adeverinţele de venit, fiind astfel obţinute sumele de bani. Activitatea infracţională s-a desfăşurat, în mare parte, în complicitate cu titularii contractelor de credit care puneau la dispoziţia inculpatelor copii ale cărţilor de identitate şi care beneficiau de sume de bani din cele obţinute de la firma de creditare.