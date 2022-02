Maşină cu tineri ucraineni refugiaţi, oprită în trafic de poliţişti români. Gestul emoţionant care a urmat

Tinerii din Ucraina care se deplasau cu o maşină în Alba au fost opriţi de un echipaj de la Poliţia Rutieră Sebeş, în trafic. Când oamenii legii le-au văzut actele şi de unde provin, le-au făcut o surpriză.

Ucrainenii au povestit pe reţeaua de socializare că erau obosiţi şi le era foame şi nu găseau un loc unde să mănânce.

Au mai spus că au fost opriţi pentru a treia oară de Poliţie în România. Cei doi poliţişti de la Poliţia Sebeş au venit în sprijinul ucrainenilor.

”Ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Ne-au condus la un restaurant şi ne-au făcut cinste cu masa. Românii sunt inimoşi. Vă mulţumim mult! Am fost impresionaţi de ospitalitatea şi generozitatea cu care am fost trataţi”, mai spun tinerii.

Echipajul care a venit în sprijinul ucrainenilor este format dintr-un poliţist şi o poliţistă. ”Astăzi am avut norocul să întâlnesc patru tineri speciali, care au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara, pentru o nouă viaţă. Au plecat fără familiile lor, pentru că acestea nu au putut să renunţe la tot ce au muncit, o viaţă. Îi încurajez pe cei cunoscuţi să manifeste umanitate în această situaţie dramatică”, spune Andra, poliţista din Alba.