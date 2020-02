Kronospan Sebeş despre controversa privind emisiile industriale: ”Investiţiile de mediu se ridică la peste 40 de milioane de euro”

Replica este urmare a articolului din 4 februarie 2020 în care sunt criticate autorităţile statului cu privire la reacţia slabă faţă de problemele de mediu semnalate de locuitorii oraşului.

”Kronospan Trading investeşte anual sume considerabile în activităţi de cercetare menite să reducă nivelul impactului activităţilor sale de producţie industrială asupra mediului înconjurător. Am reuşit să dezvoltăm tehnologii unice de reducere a emisiilor industriale, pe care le-am implementat şi în fabricile din România. Aceste tehnologii au devenit ulterior standarde de referinţă ale industriei, fiind recunoscute ca Best Available Techniques de către Comisia Europeană.

În cadrul procesului de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu, compania noastră şi-a asumat un nivel al emisiilor industriale mai strict decât limitele impuse la nivel European şi naţional. Monitorizările ulterioare, atât automonitorizarea Kronospan, cât şi cele realizate cu laboratoare acreditate RENAR, au demonstrat că toate angajamentele noastre de mediu au fost respectate. Nivelul total al investiţiilor de mediu realizate de Kronospan la fabrica din Sebeş se ridică, de altfel, la peste 40 de milioane de euro”, se precizează în comunicatul companiei din municipiul Sebeş. Reprezentanţii societăţii afirmă că ”s-a raportat imediat şi transparent orice tip de eveniment tehnologic apărut în cadrul fabricilor sale din Sebeş pe parcusul anilor, chiar dacă acestea au avut un impact nesemnificativ asupra mediului, nefiind implicate substanţe chimice”.

”Nu am avut şi nu avem nimic de ascuns, iar în ceea ce priveşte evenimentul tehnologic din 29 ianuarie 2020, acesta a constat în semnalizarea eronată a unei alarme. Cu alte cuvinte, a fost vorba de o alarmă falsă care, ca urmare a măsurilor de siguranţă, a condus la evacuarea aburului de uscare şi a unei părţi din praful de lemn existent în acel moment în uscător. Nu a existat nicio degajare de compuşi chimici, praful de lemn nefiind contaminat cu substanţe chimice. Respingem ferm insinuarea existenţei unui impact negativ pentru sănătatea populaţiei în urma acestui eveniment sau a celor raportate anterior de companie. Dorim să menţionăm că «fumul» generat în condiţiile normale de funcţionare reprezintă aburi din procesul de răcire, neputând fi vorba sub nicio formă de «anomalii genetice» care ar putea fi produse”, se mai susţine în document.

În ceea ce priveşte instalaţia de producere formaldehidă aflată pe platforma industrială, se precizează că nu a fost raportat niciun eveniment tehnologic. ”Toate măsurătorile de pe platformă şi din afara platformei au demonstrat în permanenţă că emisiile de formaldehidă sunt în limitele asumate de companie, semnificativ mai mici decât limitele impuse de standardele de siguranţă pentru sănătatea populaţiei. Am sprijinit şi vom sprijini orice demers al autorităţilor locale şi al mediului civic pentru monitorizarea calităţii aerului în Sebeş”, susţine compania producătoare de PAL şi MDF.

Societatea respinge şi informaţia privind ”hărţuirea în justiţie” a liderilor protestatarilor. ”Deşi în spaţiul public au fost vehiculate informaţii incorecte despre companie, care au afectat imaginea sa, Kronospan a decis, unilateral, închiderea acţiunilor în justiţie împotriva celor care au susţinut informaţiile în cauză. Totodată, compania noastră a promovat o politică de trasparenţă şi colaborare deschisă cu toate organizaţiile neguvernamantale locale cu activitate în domeniul protecţiei mediului şi care sunt interesate de activitatea companiei”, se susţine în comunicarea transmisă de operatorul economic.

În continuare, se afirmă că dezbaterile publice din decembrie 2019 au fost organizate în urma închiderii instalaţiei de producţie formaldehidă cu capacitatea de 40.000 de tone/an. ”Compania noastră a furnizat, şi în acest caz, toate informaţiile şi datele solicitate. Toate studiile realizate confirmă inexistenţa unui impact negativ al activităţii Kronospan pentru sănătatea populaţiei. În legătură cu solicitările de clarificare venite din partea Primăriei Sebeş cu privire la procedeul aplicat la Kronospan Trading în cadrul secţiei PAL, acesta constă în reducerea emisiilor de COV şi NOx. Aditivii utilizaţi sunt dozati în cantităţi infime (0,001 - 1,00 ppm) şi au rolul de a modifica mecanismul procesului de ardere prin eliberare de oxigen atomic.

Kronospan a făcut, de asemenea, eforturi investiţionale importante în ultimii ani pentru reducerea nivelului de zgomot al activităţilor de producţie, prin izolarea cu panouri absorbante a sursei de emisie de la linia de Răşini pulbere. Amplasarea fabricii la o distanţă de câteva sute de metri de un cartier de locuinţe este o realitate de care ţinem cont şi încercăm să reducem orice disconfort pentru cetăţenii din zonă. Subliniem că proximitatea cartierului faţă de fabrică a apărut pe fondul extinderii oraşului, nu a platformei industriale, fabrica din Sebeş funcţionând pe locaţia actuală de zeci de ani”, se mai susţine în comunicat.





În realitate, este vorba despre o fostă fabrică de mobilă (Mobis SA) care a funcţionat la Sebeş în perioada comunistă şi câţiva ani după Revoluţie. Kronospan a ajuns la Sebeş în 2004, când a cumpărat de la grupul italian Frati platforma industrială din Sebeş construită în perioada 1998 - 2000 pe un teren pe care a funcţionat în trecut fabrica de mobilă.





Citiţi şi: