Isprava a doi elevi de clasa a V-a: au realizat în câteva zile o revistă şi un site de internet

Alan şi Alex sunt elevi în clasa a V-a C la Şcoala Generală ”Vasile Goldiş” din Alba Iulia. Sunt doi băieţi obişnuiţi, cu pasiuni şi preocupări diferite, dar cu o mare dorinţă de a realiza lucruri frumoase.

”În urmă cu o lună am primit un proiect la limba şi literatura română ce consta în realizarea unei broşuri sau reviste în care să includem un text literar, unul nonliterar şi o legendă despre o plantă. Amândoi am realizat câte o revistă pe care ne-am prezentat-o unul altuia, fiind foarte încântaţi de rezultat.

Un alt proiect la istorie pe tema Marii Uniri şi câteva activităţi în clasă, prin care am realizat decoraţiuni de Crăciun, au dat naştere subiectelor principale din primul număr al revistei. Publicarea şi în mediul virtual a venit natural, mai ales datorită limitărilor pe care le impune formatul fizic”, astfel îşi prezintă cei doi băieţi ideea de a realiza revista şi site-ul pauzamare.ro

Aceştia oferă şi o explicaţie pentru denumirea site-ului: ”Care este momentul preferat al oricărui elev, la şcoală? Pauza mare. Este cea mai lungă dintre recreaţii, în care se întâmplă cele mai multe aventuri, discuţii, jocuri distractive sau întâmplări poznaşe. Exact ce găsiţi în revista şi pe pagina noastră: subiecte interesante şi idei amuzante pentru a le citi şi discuta în… Pauza Mare!”

Lansat în ziua de 1 decembrie, site-ul prezintă şi o descriere a evenimentului istoric din 1918, Marea Unire de la Alba Iulia. În pagina evenimentelor şcolare este prezentat proiectul ”Christmas cards”, în cadrul căruia elevii din clasele a V-a C, a VI-a A şi a VI-a C au realizat felicitări de Crăciun hand-made, care au fost trimise prin poşta tradiţională la o şcoală parteneră din Spania, urmând să primească şi ei altele în schimb.

Alan şi Alex au lansat către colegii lor provocarea de a se alătura cu poezii, texte, desene, benzi desenate, conform unei temei lunare pe care o vor propune ei.