FOTO VIDEO Viitura din Munţii Sebeşului. Autorităţile au vrut să evacueze un sat, dar localnicii au refuzat să plece. Ce spune Raed Arafat

Ploile foarte puternice au dus la formarea unor viituri foarte puternice care au afectat mai multe localităţi, cum ar fi Sebeşel, Săsciori, Pianu de Sus, Săliştea, Răchita, Strungari.

Forţa apei a fost atât de puternică încât a luat cu ea mai multe maşini, pe care le-a aruncat la câteva zeci de metri. Câteva ore bune de ploaie torenţială au fost de ajuns ca DN 67 C să devina impracticabil şi să cauzeze un adevărat dezastru.

Pentru adoptarea măsurilor de protecţie de către populaţia din aceste zone, au fost transmise avertizări prin intermediul sistemului RoAlert.

”Eu am fost la Răchita. A plouat puternic nu mi-am închipuit că va fi chiar aşa. În primul rând că nu există victime şi ăsta e un lucru extraordinar. O singură clădire a căzut, era în construcţie. În rest sunt numai inunbdate, dar, cu tot necazul ăsta oamenii nu au fost afectaţi ca şi integritate. În schimb sunt multe lucruri de făcut. Jandarmii, ISU colegii de la primărie au intervenit. Amliniştit oamenii, de mâine încolo ne apucăm de treabă. Oamenii au mers la vecini la neamuri nu au rămas în casele care au fost afectate, inundate. Au căzut stâlpii de energie electrică. Toată zona e afectată. Eu am mai văzut inundaţii, dar aşa ca la Răchita nu am mai văzut. Răchita e cea mai afectată. E şi valea strâmtă, s-a adunat apa”, a declarat în ân noaptea de sâmbătă spre duminică, Ion Dumitrel, preşedintele CJ Alba.

La sediul Prefecturii Alba, sâmbătă seara târziu spre miezul nopţii a a vut loc şedinta extraordinară a Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă pentru gestionarea situatiilor de urgenţă. La şedinţă a participat şi şeful DSU, dr. Raed Arafat.

”Cea mai afectată este localitatea Răchita. Acolo accesul este deja limitat. Există un pod care este rupt şi căile de acces sunt limitate. Se lucrează deja la deschiderea unui drum alternativ care, am fost informat în timpul şedinţei că deja este practicabil pentru utilaje 4×4 ca să se poateă ajunge în zona afectată. Domnul preşedinte al CJ a fost personal acolo şi au fost şi colegii de la Pompieri şi de la Jandarmerie. Din informaţiile pe care le avem este nevoie de sprijin pentru populaţie. Noi am propus evacuarea, dar au refuzat acest lucru. Ideea era de a evacua în jur de 200 de persoane într-un loc pe care îl asigură primăria. Crucea Roşie a pus la dispoziţia noastră pături, paturi tot ce trebuie pentru acest lucru însă populaţia de acolo refuză evacuarea, aşa că vom veni în întâmpinarea lor şi vom trimite tot sprijiniţi de Crucea Roşie a judeţului apă, lapte, pături.

Bineînţeles dimineaţă se va face o evaluare la ce nevoi sunt pentru localitatea Răchita. dar şi pentru celelalte zone afectate. Urmează să se emită un mesaj prin RO-ALERT în noaptea asta prin care populaţie este avertizată să nu consume apă din fântâni în zonele inunfdate şi să aştepte dezinfecţia loi de către Autoritatea de Sănătate Publică şi alte indicaţii care vor fi stabilite şi care vor fi transmise populaţiei din zona care este afectată. La acest moment colegii de la armată au mers şă evalueze podul şi drumurile care sunt afectate să vedem ce soluţii pot să fie rezolvate. Inclusiv colegii de la Drumurile Naţionale s-au apucat să facă aceste evaluări şi va rămâne aici un punct de coordonare condus de inspectorul şef al ISU care va coordona toată această activitate inclusiv mâine pe toată durata zilei.

Am mobilizat prin IGSU echipe din judeţele Mureş, Cluj, Sibiu şi Hunedoara care sunt aici în sprijinul colegilor de la ISU Alba. Această misiune şi activitatea va continua fără nicio întrerupere indiferent de faptul că există şi vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc, la Blaj. Activitatea în zona sinistrată va fi desfăşurată la nivel maxim cu sprijinul autorităţilor judeţene şi locale şi bineînţeles al forţelor puse la dispoziţie de ISU. Cel mai mare pericol,este să se repete sitiuaţia. Pentru asta am fi preferat să evacuăm din zona respectivă până se face o evaluare reală şi până se iau măsurile corecte pentru ca ei să se întoarcă în siguranţă. Faptul că refuză să se evacuaze, asta înseamnă că există un risc. Dacă sunt ploi şi vedeţi că situaţia nu este încă normalizată, există coduri care se dau codul galben acum, poate la orice moment să apară codul nowcasting de o gravitate mai mare, deci faptul că refuză evacuarea este deja un risc. Nu putem impune evacuarea fiind o distanţă mare şi fiind foarte mulţi copii. Trebuie doar să ne înţelegem cu ei dacă vor să se evacueze. Se mai discută cu ei de către pompieri şi jandarmi acest lucru, dar în acelaşi timp o să asigurăm şi sprijinul la faţa locului pentru ei, mai ales că există un număr mare de copii care trebuie totuşi spriiniţi.

Din fericire, cu toate că a fost o viitură foarte puternică, nu au fost victime. Au fost salvate peste 10 persoane de cei de la ISU în colaborare cu localnicii şi cu alte autorităţi. Dau exemplu oameni care au fost în poduri şi care au fost salvaţi, oameni care au fost prinşi de viitură în maşină şi au rămas pe acoperişul maşinii până ce pompierii au intervenit şi i-au salvat, acestea sunt misiuni care au evitat sau au preveit să avem victime sau să avem decese în cazul adcestei viituri. Până la acest moment nu avem nicio persoană dispărută, nicio persoană decedată. Energia electrică se remediază. Există defecţiuni în zonele care au fost afectate, există 6 echipe în teren care lucraeză şi se remediază pe parcursul acestei nopţi şi mâine sperăm să se revină la normalitate”, a declarat dr. Rae Arafar, şeful DSU.

Pompierii şi localnicii au salvat 22 de persoane:

– in loc. Pianu de Sus au fost salvate 11 persoane si nu mai sunt alte apeluri prin SNUAU 112 prin care se solicita sprijin.

– in loc. Sebesel au fost salvate cele 4 persoane suprinse de viitura in autoturism si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Rachita au fost salvate 3 persoane (2 gravide si 1 minor) si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Săliştea au fost salvate 3 persoane si si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

