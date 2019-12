FOTO VIDEO Sloganul ”Salvaţi Roşia Montană” a ajuns la Washington. Cum a arătat protestul organizat la tribunalul Băncii Mondiale

Oamenii s-au adunat în faţa sediului Băncii Mondiale, unde funcţionează Tribunalul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor din cadrul Băncii Mondiale (ICSID). Gabriel Resources a deschis aici un litigiu împotriva României şi solicită daune de 4,75 de miliarde de dolari ca urmare a eşecului înregistrat în implementarea proiectului minier de la Roşia Montană.

Cei prezenţi la protest au avut pancarte cu sloganuri anti-corporaţii şi împotriva proiectului din Apuseni. Un protestatar a afişat şi celebrul slogan ”Salvaţi Roşia Montană”. Printre aceştia s-a aflat şi Adrian Petri, un tânăr antreprenor din Roşia Montană, care a mers la Washington pentru a transmite mesajul comunităţii locale. ”Pace to may comunity and Gabriel away” (Pace în comunitatea mea şi Gabriel departe) a scris Adi Petri pe pancarta pe care a purtat-o la protest.