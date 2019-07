FOTO VIDEO Revoltă la Pâclişa, cartierul din Alba Iulia terorizat de un urs: „Nu mai avem linişte şi nu mai putem dormi“

Autorităţile au decis să înceapă miercuri cu ora 15.00 o goană prin pădurea de deasupra cartierului pentru a găsi ursul. La acţiune participă vânători şi jandarmi. Pasul următor presupune tranchilizarea animalului şi transportarea acestuia în Munţii Sebeşului.

”S-a hotărât să înceapă o goană. O fac doar cei care se pricep la aşa ceva. Cu câini monitorizaţi prin GPS şi cu o dronă. Trebuie mai întâi să găsească locul unde este ursul. Până deseară (miercuri – n.a.) sperăm să reuşim să îl prindem. În momentul când ursul va fi tranchilizat, durează 8 minute până îşi face efectul. În acest timp poate să alerge şi 5 kilometri şi să-l pierdem. Procedura prevede ca să fie tranchilizat în cuşcă. În momentul în care este tranchilizat este foarte periculos. Populaţia să încerce pe cât posibil să stea în locuinţe”, a spus Horaţiu Clepan, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, prezent la întâlnirea cu sătenii din Pâclişa.

Oamenii s-au arătat, însă, neîncrezători că ursul va fi prins şi, mai mult, au spus că este vorba despre cel puţin două animale sălbatice care terorizează satul. ”Din filmările pe care le avem, oamenii de specialitate au dedus că este unul singur. Sperăm ca al doilea să nu existe, dar dacă este vom relua procedurile şi pentru acesta”, a completat directorul APM Alba. Goana este organizată de ONG-ul care a primit autorizaţie pentru tranchilizarea şi relocarea animalului, Fauna & Flora International din Hunedoara.

Un cioban care a avut ”de furcă” cu ursul a spus, la finalul discuţiilor, că, dacă situaţia nu va fi rezolvată, este hotărât să îşi ia oile, măgarii şi câinii şi să meargă în faţa sediului Prefecturii Alba pentru a protesta faţă de incapacitatea autorităţilor de a rezolva situaţia. ”De unde au apărut urşii? Sunt oameni care stau aici de 60-70 de ani şi nu au văzut urs niciodată”, a spus un alt sătean. Dorin Zdrânc, directorul Gărzii de Mediu, a precizat că din informaţiile care există, ursul a venit dinspre Ampoiţa, de unde a trecut Dealul Mamut şi a ajuns în zona cartierului.

Atacul din locuinţa de la Pâclişa

Ursul a intrat în noaptea de marţi spre miercuri în curtea locuinţei lui Iuliu Luca. Acesta nu se afla acasă la momentul respectiv, fiind acasă doar soţia şi fiica acestuia. Ursul a mâncat câinele familiei şi a rănit grav un porc, care va trebui eutanasiat. ”M-a sunat nevasta pe la 12.30 noaptea să vin, că eu eram tot în Pâclişa dar la casa părinţilor mei. Când am venit erau deja vecinii în curte la noi iar ursul era la coteţul porcilor. A venit de undeva de sus, prin grădină, s-a dus la coteţul porcilor dar n-a reuşit să ia niciunul, doar a sfâşiat o purcică, n-a omorât-o dar acum trebuie tăiată. Norocul a fost că a prins câinele şi l-a mâncat, cam două ore a tot mâncat din el până a rămas doar capul. Am sunat la 112 şi au venit domnii de la Jandarmerie, ne-au scos pe toţi afară din curte şi am stat aşa până a ieşit ursul singur din curte, s-a dus pe drum în sus, dincolo de Biserică, şi s-a băgat în pădure. Asta a fost cam în jurul orei 4.00 dimineaţa”, a spus Iuliu Luca.

Acesta a completat că jandarmii au tras vreo 4 focuri de armă ca să-l sperie dar ursul nu a avut absolut nicio reacţie. ”Nu are comportamentul unui urs sălbatic. Încă se mai văd urmele botului şi labelor cum a venit şi a probat la uşi şi la geamuri. Nu mai avem linişte, nu mai putem dormi, suntem terorizaţi şi pare că nimeni nu vrea să facă nimic. Azi noaptea (n.r. – în noaptea de marţi spre miercuri) a stat ursul mai bine de două ore la mine în curte, putea fi tranchilizat sau capturat dar nu şi-a asumat nimeni”, a afirmat localnicul din Pâclişa.

