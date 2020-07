FOTO VIDEO „Povestea cu Lavandă de la Stremţ“. Colţul de natură colorată, unde te încarci cu energie pozitivă

”Noi suntem Povestea cu Lavandă şi vă invităm să veniţi alături de noi în această poveste care o sa vă încânte cu miros magic. Odată ajunşi pe acest tărâm vă garantăm ca nu mai există cale de întoarcere… la fel ca şi noi o să vă îndrăgostiţi iremediabil de parfumul ei. Cultivăm aceasta plantă medicinală şi o iubim profund, fiecare produs spune ceva despre sufletul nostru… multă pasiune… iubire şi muncă”, astfel se prezintă familia Stan din Stremţ. Mica afacere a debutat în urmă cu 5 ani pe o suprafaţă de 0,57 hectare. Toate lucrările sunt realizate manual, cultura fiind una bio. Pe lângă frumuseţea culturii de lavandă, care este oferită pentru vizitare tuturor celor care ajung la Stremţ, se pot cumpăra şi diferite produse cum ar fi ulei de lavandă, sirop, apă florală sau ulei esenţial pur. Apa de lavandă costă 10 lei o sticlă de 200 ml, iar uleiul esenţial se vinde cu 25 de lei sticluţa de 10 ml. ”Povestea cu lavandă vă invită să vă bucurați de parfumul original al florilor proaspete din cultura noastră. Am amenajat acest colţişor cu multă culoare, energie pozitivă și iubire.

Începând din acest an, vă oferim ocazia să experimentaţi şi voi bucuria de a fi în acest loc minunat.

Fie că doriți să ieşiţi la o altfel de plimbare, în lanul de lavandă, să faceţi fotografii în mijlocul florilor, să încercaţi parfumul lor în produsele noastre sau chiar să vă îmbogăţiţi cunoştinţele despre această plantă deosebită, vă aşteptăm în vizită la noi. Intrarea se plăteşte cu un zâmbet!

Vă rugăm doar, să aveţi înţelegere şi să ne ajutaţi să evităm aglomeraţia pentru că trăim vremuri speciale.

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună! Ne găsiţi la Stremţ, imediat după intersecţia cu Calea Geomalului. Intraţi pe prima stradă la stânga, iar înainte de pod faceţi din nou stânga!”, se susţine în anunţul transmis de proprietarii micii afaceri cu lavandă.

Alex Stan este un antreprenor tânăr, care are dorinţa să materializeze toate informaţiile acumulate în facultate, prin scrierea unei poveşti cu iz de lavandă. Este o afacere la început de drum, cu multă implicare şi devotament. ”Am vrut să promovăm culturile de lavandă din România, precum şi cultura noastră de la Stremţ. Am pus foarte mult suflet în ceea ce am realizat aici. Toţi cei care vin pot să viziteze cultura, să miroasă, să se fotografieze şi chiar să culeagă câteva fire”, spune Alex Stan.

Lavanda era cunoscută pentru proprietăţile sale deja de pe vremea romanilor, dar era folosită şi de greci sau evrei. În Evul Mediu, francezii o puneau printre rufele curate sau pentru a le da un miros proaspăt. Probabil de aici şi numele de ”lavandă” (în latină, lavando, este acţiunea de a spăla).





Legendele spun că, certaţi cu apa şi săpunul, pentru a ascunde anumite mirosuri corporale, nobilii puneau lavandă prin buzunare, iar doamnele îşi prindeau săculeţi printre straturile jupoanelor. Se spune că regina Elisabeta I avea o slăbiciune pentru dulceaţa de lavandă, care nu lipsea de pe masa sa.