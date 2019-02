FOTO VIDEO Mărturiile primilor pompieri care au intervenit la incendiul uriaş de la Alba Iulia: ”Exploziile erau tot mai violente”

Cea mai dificilă parte a intervenţiei a fost cea din primele ore, când fabrica a ars ca o torţă. Pompierii a reuşit să evite extinderea focului la restul parcului industrial. Este vorba despre 20 de pompieri care erau de serviciu la la care a sosit apelul, respectiv 5,54. Şase minute mai târziu, deja se aflau la faţa locului.

Aceştia au fost premiaţi miercuri, 6 februarie, cu diplome de merit pentru intervenţia lor. Pompăierii premiaţi sunt următorii: Nicolae Mărginean, Ioan Hulea, Dan Ardelean, Viorel Gaia, Daniel Rusu, Marin Feurdean, Adrian Cristea, Pavel Ioan Gavrilă, Simion Cazan, Eugen Sofica, Laurenţiu Bregar, Adrian Cioancă, Andrei Vasiu, Alin Vântu, Roland Snecker, Ispas Ceuca, Florin Vesa, Teodor Sicoe, Gheorghe Moşnean.

Intervenţia acestora a fost una defensivă, în condiţiile în care extinderea cu repeziciune a focului şi flăcările înalte de peste 10 metri au făcut imposibilă încercarea de stingere la momentul respectiv. Primii pompieri s-au preocupat ca focul să nu ajungă şi la cealaltă fabrică din apropiere, precum şi la două tancuri încărcate cu azot şi motorină. De asemenea, şoferii de pe primele autospeciale au reuşit să pornească şi să mute de lângă fabrică un număr de 10 autocamioane, care erau în pericol să fie distruse.

La evenimentul desfăşurat la sediul Instituţiei Prefectului Alba le-au fost înmânate de către prefectul Dănuţ Hălălai diplome de apreciere. Acestea au fost acordate pentru ”curajul, abnegaţia şi efortul deosebit” de care au dat dovadă în operaţiunea de intervenţie pentru stingerea incendiului de la SC Solina Romania SA. Primii pompieri care au intervenit sunt cei de la Deteşamentul din Alba Iulia, care trebuiau să iasă din tură la ora 08.00, dimineaţa. Aceştia au ajuns acasă abia la ora 16.00 după-amiază, fiind înlocuiţi de colegi de la alte detaşamente din judeţ, precum şi din Sibiu, Hunedoara şi Cluj. În total, au intervenit la incendiu circa 100 de pompieri cu 11 autospeciale.

”Primul gând când am ajuns a fost să ne protejăm pe noi şi eventualele victime. Am încercat să identificăm ce se poate salva. Am decis că trebuie protejate zonele cu substanţe periculoase şi acele camioane. Cel mai dificil moment a fost când au apărut exploziile, iar acoperişul a început să se prăbuşească. Flăcările ieşeau atât prin acoperiş, cât şi pe laterale, iar temperaura creştea. A trebui să ne luăm măsuri de protecţie şi să facem o intervenţie defensivă. Exploziile erau tot mai violente şi mai dese. Ne-a impresionat amploarea. Încă de pe centură, când ne deplasam, se vedeau flăcările foarte mari. A fost cea mai mare intervenţie pe care am avut-o de 11 ani de când sunt la pompieri”, a spus plutonierul major Dan Ardelean.

Amploarea incendiului de la fabrica din Alba Iulia:

”Am solicitat imediat suplimentarea forţelor şi participarea întregii ture la intervenţie. Am fost îngrijorat să nu fie victime. Ne-am asigurat că nu este nimeni în fabrică, de întreruperea curentului electric şi a gazelor naturale. Ne-am organizat pentru dispozitivul pentru intervenţie. Temă a fost când au început o serie de explozii şi am ordonat retragerea şi începerea lucrului de la distanţa de siguranţă. Eram puşi în pericol şi am luat măsuri ca să nu păţească nimeni nimic. A fost cea mai dificilă intervenţie la care am participant”, a precizat plutonier adjutant Eugen Sofica, şeful de tură al primilor pompieri care au ajuns la locul incendiului.

O comisie formată din reprezentanţi ai proprietarului fabricii, pompierilor, poliţiei şi firmei asigurătoare a început marţi cercetarea cauzelor care au dus la izbucnirea incendiului. Rezultatele vor fi aflate cel mai devreme la sfârşitul săptămânii viitoare. Focul a izbucnit sâmbătă dimineaţa, la ora 6.00, şi a fost sesizat de un paznic al clădirii. El a cerut ajutor, prin numărul de urgenţă 112 şi, iniţial, la locul incendiului s-au deplasat două autospeciale şi o ambulanţă de la Detaşamentul Alba Iulia. Foarte repede, pompierii şi-au dat seama că nu vor reuşi să stingă flăcările care deja aveau o înălţime de zeci de metri şi au cuprins întreaga clădire, astfel că forţele au fost suplimentate cu încă două autospeciale şi pompieri de la Garda de intervenţie Sebeş şi apoi cu alte maşini de stingere, autoscări şi pompieri din cele trei judeţe. Pe parcursul zilei de sâmbătă au fost transmise şi două mesaje RO-Alert către populaţia din zonă, care a fost îndemnată să nu părăsească locuinţele din cauza fumului.

