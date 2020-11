Secţia de Ştiinţe ale Naturii de la Muzeul din Sebeş, una dintre cele mai frumoase din ţară. Cum arată după modernizare FOTO

Valoarea proiectului a fost de 70.000 lei, diferenţa de buget necesară pentru buna amenajare a spaţiului, precum şi pentru zona de acces în expoziţie, a fost susţinută de Municipiul Sebeş.

„Activităţile proiectului, începute în luna martie, se apropie de final. Avem bucuria de a prezenta o colecţie de Ştiinţele Naturii extrem de atractivă, rezultată din reorganizarea expoziţiei de bază şi utilizarea unor metode şi tehnologii noi de expunere şi de informare a publicului vizitator”, au transmis reprezentanţii Primăriei Sebeş.

Colecţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş prezintă o parte din bogăţia naturală a zonei Sebeşului, oferind publicului vizitator, iubitor de natură, exponate interesante legate de floră, faună, paleontologie şi mineralogie.

Cu toate că începuturile acestei colecţii au fost modeste, primele piese fiind inventariate în august 1957, aceasta cuprinde astăzi 4.400 de piese a căror valoare a crescut graţie anilor care au trecut peste ele, unele specii dispărând, iar altele devenind tot mai rare.

În spaţiul destinat vizitatorilor este organizată expoziţia permanentă, reprezentând fauna regiunii, fiind prezentate exponate din domeniul zoologiei şi paleontologiei, cu scopul familiarizării vizitatorilor cu sistematica zoologică. Sebeşul este o zonă foarte bogată în puncte fosilifere, în colecţia muzeului regăsindu-se fragmente de trunchiuri de copaci pietrificaţi, o măsea şi fragmente din osul femural al unui mamut, coarne de bour şi maxilare de cerb gigant.

Din grupa nevertebratelor menţionăm moluştele (melci şi scoici), iar din grupa vertebratelor: peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Pe teritoriul Sebeşului există o mare varietate de păsări, care pot fi admirate în expoziţia de Ştiinţele Naturii: păsări răpitoare de noapte (bufniţa, huhurezul, cucuveaua etc.) şi de zi (uliul găinilor, şorecarul, uliul păsărelelor, eretele etc.), migratoare (rândunica, lăstunul, cucul etc.), exemplare comune sau rare (pupăza, ciocănitoarea, coţofana, prepeliţa, cocoşul de munte etc.).

Expoziţia cuprinde şi câteva specii de păsări caracteristice şi Deltei Dunării (gârliţa mare, lişiţa, stârcul purpuriu etc.). Mamiferele sunt reprezentate de rozătoare, erbivore şi carnivore (hârciogul, hermelina, veveriţa, pisica sălbatică, râsul, vulpea etc.).

„Prin implementarea proiectului cultural „La muzeu şi la şcoală. Cursuri alternative de Istorie Naturală” aducem în atenţia publicului această colecţie, insuficient promovată şi valorificată. Am modernizat spaţiul de expunere şi tehnicile de etalare, prin reconstituiri ale habitatului natural al vieţuitoarelor expuse, sub forma dioramelor. De asemenea, am amplasat mijloace multimedia moderne, atractive pentru publicul juvenil: un computer performant cu ecran tactil (pentru care a fost creată o aplicaţie interactivă în care se regăsesc informaţii utile despre exponate), ochelari de realitate virtuală. Ambientul este completat de o coloană sonoră care sugerează prezenţa în mijlocul naturii.

Pe lângă aducerea în atenţia publicului a acestui tip de patrimoniu, proiectul a va genera, cu siguranţă, o bună colaborare între muzeu şi şcoală, din dorinţa de a oferi profesorilor şi elevilor ocazia de a derula cursuri de Istorie Naturală într-un alt mediu, diferit de cel al sălii de clasă, care să transforme activităţile didactice în unele neconvenţionale şi să favorizeze asimilarea mai facilă a informaţiilor transmise şi o mai bună înţelegere a acestora.

Menţionăm că toate şcolile de pe raza municipiului Sebeş sunt partenere în proiect, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 derulându-se deja un concurs online pentru elevi, pe teme de ornitologie”, au transmis reprezentanţii Primăriei Sebeş.