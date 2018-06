FOTO A renunţat la învăţământ şi IT pentru a cultiva plante aromatice şi legume „într-un mod natural şi firesc“

Florian Hada are 39 de ani şi a dat cariera din învăţământ şi apoi slujba ofertantă de IT-ist pentru a deveni agricultor. A renunţat la ambele fără să clipească deşi nu ştia dacă noua sa pasiune şi activitate îi vor aduce vreun venit. A absolvit o a trei facultate, cea de Horticultură, pentru a putea pune mai bine în practică ideile sale despre agricultură.

Sera pe care o deţine pe proprietatea părinţilor săi din Hăpria, pusă pe picioare în urmă cu câţiva ani, a devenit profitabilă. ”La fel ca mulţi alţi tineri, imediat după absolvirea liceului nu am ştiut exact ceea ce vreau să fac, însă, având în vedere că am urmat profilul Limbi Străine din cadrul Liceului Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia, m-am îndreptat spre Facultatea de filologie, specializarea română-franceză. Am devenit profesor şi am predat limba română ani de zile, însă parcă nu mă regăseam întru totul. Am urmat apoi o a doua facultate, cea de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, însă nici munca de IT-ist nu-mi oferea ceea ce-mi doream eu”, spune Florian Hada.

Acesta a descoperit agricultura odată cu mutarea părinţilor săi la Hăpria, un sat aflat la circa 10 km de Alba Iulia. ”Am început cu cultivarea căpşunilor şi activitatea de cultivare a plantelor a început să mă atragă tot mai tare. Am trecut apoi la cultivarea florilor anuale şi am început să citesc, să învăţ şi să descopăr multe lucruri, însă m-am decis că dacă vreau să fac totul la un nivel profesionist trebuie să învăţ de la profesionişti. M-am înscris la Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV Cluj şi anul viitor, în februarie, urmează să susţin examenul de licenţă”, spune agricultorul, prezent cu legumele şi plantele sale în pieţele din Alba Iulia.

Bărbatul are şi o pagină pe Facebook - Plante Aromatice Florina Hada - unde îşi face reclamă la produsele obţinute în grădina proprie şi unde se pot face comenzi. În prezent are clienţi fideli cărora le livrează salată, broccoli, busuioc, salvie, coriandru şi alte plante aromatice, proaspăt culese din sera de la Hăpria, dar şi sub formă de condimente uscate şi mărunţite. Cultivă şi germeni de plante şi microplante – ridichi, floarea soarelui, iarbă de grâu, ingrediente cu tot mai mare căutare pentru o alimentaţie sănătoasă pentru care se cunoaşte o tot mai mare atracţie, dar şi ingrediente pentru aranjarea mâncării în farfurie, utilizate în restaurante. Plantele la ghiveci sunt vândute cu preţuri între 5 lei şi 25 de lei, iar un kilogram de brocoli - cu 12 lei.

”Cultiv plantele într-un mod natural şi firesc, cu îngrăşăminte naturale, nu le forţez să crească. Le cultiv cu mare drag, meticulozitate şi responsabilitate, având în vedere că şi fiica mea le mănâncă. Una dintre satisfacţiile mele este că şi fiica mea are o pasiune pentru plante, multora le ştie denumirile în latină şi le recunoaşte pe stradă. Şi ca să fac o analogie, cresc plantele aşa cum îmi doresc să crească şi această mică afacere care este abia la început – curat, pas cu pas”, mai spune Florian.

Acesta afirmă că ceea ce urmăreşte este nu numai câştigul material, ci şi crearea unei interacţiuni cu cumpărătorii. Îşi doreşte mult să poată educa puţin gusturile oamenilor, să-i facă să nu se mai uite la busuioc, coriandru, magheran sau la micro-plante ca la nişte curiozităţi, sau măcar să-i ajute să facă diferenţa dintre o căpăţână de salată cultivată în pământ şi una obţinută artificial.