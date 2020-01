FOTO Probleme pe autostrada A1 în zona scufundată în 2015. CNAIR a anulat 5 licitaţii pentru expertize şi lucrări. Solicitarea Comisiei Europene

În zona respectivă, între Cunţa (Alba) şi Sălişte (Sibiu), s-a lăsat asfaltul, cel mai probabil din cauza unor alunecări de teren la adâncime. Compania de drumuri a stabilit la 60 kilometri la oră, viteza maximă admisă pe ambele benzi de circulaţie. Problemele se înregistrează la kilometrul 276 al autostrăzii. Reprezentanţii Pro Infrastrucutură afirmă că, imediat după reziliere, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi-a asumat că va finaliza lucrările de stabilizare a solului argilos-nisipos din zona Aciliu-Apoldu de Jos împreună cu sistemul de scurgere a apelor, astfel încât acesta să nu mai erodeze pe termen lung corpul autostrăzii.

”Au fost anulate 4 licitaţii pentru realizarea unor expertize tehnice şi o licitaţie pentru proiectarea şi execuţia unor lucrări suplimentare pe corpul autostrăzii. În plus, Comisia Europeană a solicitat CNAIR să finalizeze de urgenţă cele două spaţii de servicii de pe acest tronson care nu au fost realizate de constructorul italian. În caz contrar, riscăm să pierdem banii europeni aferenţi ÎNTREGII autostrăzi Orăştie-Sibiu. Deşi cei de la CNAIR s-au apucat de aceste parcări în regie proprie de un an de zile, nici până astăzi ele nu sunt gata. Şi aici găsim două licitaţii anulate pentru realizarea clădirilor din parcări. Tabloul este unul dezamăgitor, ilustrând o dată în plus imaginea administraţiei publice incompetente, greoaie, fără viziune, lipsită de proactivitate, mereu reactivă şi doar când «cuţitul e la os»”, susţin cei de la asociaţia menţionată.

Segmentul de autostradă Sibiu-Sebeş face parte din autostrada Orăştie-Sibiu şi a fost deschis circulaţiei în anul 2014. În 2015 au apărut probleme pe acest lot, ceea ce a făcut necesară demolarea şi reconstrucţia unui sector de 200 de metri, perioadă în care circulaţia a fost întreruptă şi deviată pe DN1.