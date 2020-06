FOTO Planul de circulaţie pentru ziua încoronării regilor Ferdinand şi Maria. Cum a decurs evenimentul istoric din 1922

Încoronarea de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922 fost o sărbătoare de neegalat. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai tuturor caselor regale din Europa şi a fost descris pitoresc în cronicile vremii şi a fost imortalizat prin numeroase fotografii.

Pentru un asemenea eveniment istoric, a fost nevoie, evident, şi de un plan bine pus la punct în ceea ce priveşte circulaţia în zona Cetăţii, unde au avut loc ceremoniile.

În planul aflat în colecţia Muzeului Brăilei sunt marcate tribunele, câmpul de defilare, circulaţia de la Catedrală la sala de banchet, circulaţia automobilelor de la sala de banchet la tribune, circulaţia parlamentarilor de la sala Teatrului (Casa de Cultură a Studenţilor) la tribune. Sala de banchet a fost amenajată în Sala Unirii.

Dimineaţa zilei de duminică, 15 octombrie 1922, a fost una mohorâtă la Alba Iulia. Ploua uşor, cu intermitenţe. Regele şi Regina au ajuns în gara din Alba Iulia la ora 9.30, cu trenul regal ce a avut ca punct de plecare gara Sinaia. Au coborât pe peron, însoţiţi de reginele Greciei şi Yugoslaviei, de principele moştenitor, principii Ileana şi Ni­co­lae.

Mulţimea care i-a întâmpinat pe suverani a fost una aleasă: Ion I.C. Brătianu, preşedintele Con­siliului de Miniştri, pre­şe­din­ţii celor două Ca­me­re, guvernul ţării, o com­panie de onoa­­re şi 40 de dem­­ni­tari străini, toţi sosiţi în aceeaşi dimineaţă, la ora 8, cu un tren special. Du­pă in­to­narea Im­nului Re­­gal, primarul oraşului Alba Iulia le-a oferit suveranilor pâine şi sare. Ulterior, cortegiul regal, s-a îndreptat spre Ca­­tedrala Încoronării, ridicată special pentru evenimentul din 15 octombrie 1922. Suveranii au ocupat în Catedrală cele două tro­nuri împă­ră­teşti, aşezate unul în faţa celui­lalt. În faţa suveranilor stăteau preşedinţii Senatului şi Camerei. Primul ţinea co­roana de oţel a lui Carol I, iar cel de al doilea co­roa­na de aur, în­crus­­tată cu pietre scumpe. Mantiile regale erau în „grija“ a doi generali. Serviciul religios a fost celebrat de mitro­po­litul Ardealului, Nicolae Bă­lan, iar Miron Cristea a ofi­ciat Te Deum-ul, o slujbă specială ce se ţine la mari evenimente.





Slujba a fost frumoasă, sobră, nu prea lungă, corul excelent. Interiorul bisericii, deşi nu este mare, este impozant şi frescele sunt bune“, a mai scris Regina Maria. Într-o linişte desă­vârşită, Rege­le şi Regina s-au îndreptat către ieşirea din Catedrală. Alaiul format în spatele lor a pornit în­cet, pe un covor roşu, spre bal­da­chi­nul anglo-saxon, ridicat dinaintea clopot­ni­ţei, sub care a avut loc Încoronarea. Istoria spune că, la Încoronare, în 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand a avut un gest autoritar: şi-a pus coroana pe cap singur. Gestul a fost pus de înalţii ierarhi şi pe influenţa tradiţiei occidentale, în special franceze. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici că Regele Ferdinand era catolic, aşa că poate nu era încântat să fie încoronat chiar de un ierarh ortodox. Iar la vremea respectivă, România nu avea încă o biserică ridicată la rangul de Patriarhie. În fruntea bisericii era doar un Mitropolit Primat. „Cred că trebuie să fi fost o frumoasă imagine, şi sper că Majestatea Sa şi cu mine ne-am jucat bine rolul şi am arătat cum am putut mai bine în veşmintele noastre coplesitoare. (...)“, scria Regina Maria în ale sale „Însemnări zilnice“.Ceremonia Încoronării s-a încheiat, în duminica de 15 octombrie, la ora 11,30.

A urmat banchetul regal. Suveranii, Fa­milia Regală, Guvernul, diplomaţii străini şi 300 de in­vi­taţi au luat loc în jurul meselor amenajate în sala Uni­rii. În sala Tea­trului (n.r. actuala Casă de Cultură a Studenţilor), era orga­ni­zat banchetul parla­mentarilor şi ziariştilor. Pe platoul din faţa Catedralei Încoronării a avut loc ban­che­tul cel mare, la care au participat în jur de 20.000 de per­soane. Tot aici a avut loc şi parada militară. Suveranii au părăsit Cetatea din Alba Iulia la ora 17.30.