FOTO Pizza în formă de hârtie igienică, preparată de un bucătar din Alba Iulia

Bucătarul albaiulian Chef Cosmin Toma a ales să promoveze Cetatea Alba Carolina şi tradiţiile culinare din judeţul Alba într-un mod cu totul inedit. După ce a adunat peste 500 de reţete tradiţionale din mai multe sate din judeţ, a realizat un proiect împreună cu doi tineri pasionaţi de foto-video din Alba Iulia, şi a decis să susţină demontraţiile culinare, live, chiar în centrul istoric.

Proiectul se numeşte ”Toma – un bucătar prin Cetatea Alba Iulia”, iar cei care au vizitat Cetatea Alba Carolina îl vedea deja ”în acţiune” în diferite zone din Cetate. Tocăniţă de cartofi cu cârnaţi şi chimion sălbatic, Uscăţele cu dulceaţă de merişoare, Cotlet de porc cu mere şi chelm înturnat, Mămăligă cu ceapa ciorii şi sălăţică sălbatică sau Cafea din pită arsă, sunt doar câteva dintre preparatele care au fost gătite chiar sub ochii trecătorilor. Ultima realizare a acestuia este o pizza în formă de hârtie igienică.

”Pentru a promova tradiţiile noastre culinare din judeţul Alba şi, în acelaşi timp, Cetatea Alba Carolina, am ales să filmăm prin Cetate şi să gătim reţete tradiţionale. Aceste reţete nu prea sunt cunoscute şi atunci am ales să scoatem din lada de zestre a ţăranului din judeţul Alba această minunată moştenire pe care ne-au lăsat-o bătrânii satelor. Am umblat şi am cutreierat mult satele din judeţ, pentru a descoperi ce mâncau străbunii noştri. Mă mândresc că deţin peste 500 reţete tradiţionale”, spune bucătarul, concurent şi la cele mai importante competiţii al ”chefi”-ilor din România.

Cosmin Ioan Toma are 43 de ani şi lucrează de 18 ani ca bucătar, fiind cunoscut în comunitatea locală, şi nu numai, pentru inventivitatea şi modul în care reinterpretează reţete clasice.