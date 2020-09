FOTO Operaţiune impresionantă de căutare a unui câine pierdut lângă Aiud: „Nu o speriaţi! Trebuie să rămână în zonă”

Aceasta nu este căteluşa căutată de tânărul stapan din Oradea, ci aparţine unei familii din Argeş. Astfel Arya este în continuare căutată şi orice ajutor este binevenit. Ultimele informaţii, de miercuri, 2 septembrie, arată că un câine care seamnă cu Arya a fost văzut în zona municipiului Aiud, la circa 14 km de Teiuş, oraşul unde stăpânul susţine că a l-a pierdut.

Tânarul nu şi-a dat seama ce s-a întâmplat decât după mulţi kilometri. Nu i-a fost clar nici în care punct al traseului a dispărut câinele. Bărbatul a pus şi recompensă pentru găsirea Aryiei, iar o operaţiune de căutare impresionantă, în care au fost implicaţi iubitorii de animale din zona Ardealului, a fost declanşată.

”După cum ştiti, acum câteva zile a fost găsită la Piteşti o căţeluşa lup cehoslovac. La întâlnirea cu Alex, această nu a reacţionat cum ne-am fi aşteptat... Era slăbuţă, şchiopata, cu ochiul lovit, extenuată, murdară ... A fost dusă direct la veterinar pentru a-i scana cipul, însă acesta nu a fost găsit. S-a încercat cu 3 aparate şi nimic... Veterinarii au zis că cipul se poate dezactiva, poate migra în corp sau poate fi chiar eliminat de organism. Erau două posibilităţi: Putea fi Arya sau Dora!

(...) Am analizat filmările şi pozele chiar cu Wilem, cehul care o caută pe Dora şi el a fost tot mai convins că nu este vorba despre căţeluşa lui. Alex era convins că este Arya, insă câţiva dintre noi, cei care avem cehi, am continuat să investigăm, fiindcă Alex în această perioada are nişte probleme pe care nu doresc să le menţionez, aşa că îl ajutăm cât de mult putem, pentru că merită şi el şi Arya.

(...) Am investigat şi chiar Alex nu putea să conceapă că nu este ea. Ştiu că poate părea imposibil pentru cineva care a petrecut mult timp cu căţelul lui să nu şi-l recunoască, insă uite că se poate intâmpla ! Femela ajunsă la el este în călduri şi de obicei acestea îşi schimbă comportamentul în această perioadă, iar Alex a crezut că aşa se explică unele lucruri (Arya fiind tânără - născută în iarnă anului 2019). Era slabă şi botul, care e mai lung decât al Aryei, a fost bănuit de Alex pe baza greutăţii pe care a pierdut-o ... Nu s-a gândit nimeni că poate fi un al treilea câine lup cehoslovac pierdut şi neanunţat”, a scris un prieten al proprietarului câinelui.