FOTO A fost prins ursul care a terorizat un cartier din Alba Iulia. Animalul a fost relocat în Munţii Sebeşului

Ursul a fost găsit pe dealurile din apropierea cartierului, după o noua acţiune de goană organizată vineri seara. La acţiune de vineri au participat vânători şi câini de vânătoare, alături de reprezentanţi ai unui ONG. Jandarmii au securizat zona şi nu au lăsat oamenii să se apropie.

Ursul a fost căutat pe dealurile şi în pădurile din apropiere. Doi dintre câinii de vânătoare s-au întors răniţi. Aveau muşcături pe corp, însă nu s-a putut stabili cu exactitate ce fel de animal i-a rănit (în zonă sunt şi mistreţi).

Până la urmă, oamenii au reuşit să îi dea de urmă şi să îl captureze. Ursul a atacat două gospodării din cartier, unde a omorât şi a mâncat un porc şi doi câini. La scurt timp după ce a fost tranchilizat, ursul a fost pus într-o cuşcă de fier şi a fost transportat în Munţii Sebeşului, la 100 de km de Alba Iulia şi la circa 30 de km de orice aşezare umană.

Miercuri, 10 iulie, zeci de oameni din cartier au ieşit ăn stradă şi au cerut ca ursul să fie prins. Ursul a intrat în noaptea de marţi spre miercuri în curtea locuinţei lui Iuliu Luca. Acesta nu se afla acasă la momentul respectiv, fiind acasă doar soţia şi fiica acestuia. Ursul a mâncat câinele familiei şi a rănit grav un porc.

”M-a sunat nevasta pe la 12.30 noaptea să vin, că eu eram tot în Pâclişa dar la casa părinţilor mei. Când am venit erau deja vecinii în curte la noi iar ursul era la coteţul porcilor. A venit de undeva de sus, prin grădină, s-a dus la coteţul porcilor dar n-a reuşit să ia niciunul, doar a sfâşiat o purcică, n-a omorât-o dar acum trebuie tăiată. Norocul a fost că a prins câinele şi l-a mâncat, cam două ore a tot mâncat din el până a rămas doar capul. Am sunat la 112 şi au venit domnii de la Jandarmerie, ne-au scos pe toţi afară din curte şi am stat aşa până a ieşit ursul singur din curte, s-a dus pe drum în sus, dincolo de Biserică, şi s-a băgat în pădure. Asta a fost cam în jurul orei 4.00 dimineaţa”, a spus Iuliu Luca.





Un cioban care a avut ”de furcă” cu ursul a spus, la finalul discuţiilor, că, dacă situaţia nu va fi rezolvată, este hotărât să îşi ia oile, măgarii şi câinii şi să meargă în faţa sediului Prefecturii Alba pentru a protesta faţă de incapacitatea autorităţilor de a rezolva situaţia. ”De unde au apărut urşii? Sunt oameni care stau aici de 60-70 de ani şi nu au văzut urs niciodată”, a spus un sătean.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: