FOTO Depozitul uriaş de gunoaie amplasat între clădiri industriale. Situaţia fără ieşire de la Alba Iulia acceptată şi de Garda de Mediu

Nu departe de gara din Bărăbanţ, cartier mărginaş al oraşului Alba Iulia se află un munte de gunoaie. Tot în apropiere este o staţie de alimentare cu gaz metan, o societatea care repară vagoane de marfă, sediile Drumuri şi Poduri Locale Alba, Jandarmeriei şi Pompierilor. Ce mai aproape este, însă, cea mai mare construcţie din Alba Iulia, respectiv un uriaş depozit de cereale care deserveşte clienţi din toată Transilvania. Ca la orice depozit de gunoi, şobolanii şi ciorile sunt peste tot.

Toţi cei care locuiesc sau muncesc în zonă sunt nemulţumiţi. ”Am fost nevoiţi să îi alungăm pe căutătorii în gunoaie. Îşi făcuseră un loc aici, lângă depozit, şi-au adus şi o canapea. Ne deranjează foarte tare situaţia, miroase tot timpul, e mizerie, nu se mai poate. Trebuiau să facă un gard măcar în jur, n-au făcut. Noi avem parteneri străini care vin şi cărora nu avem cum să le explicăm ce e aici”, spune reprezentantul unei firme care îşi are sediul şi un atelier de reparat vagoane în imediata apropiere a haldei de gunoi.

Situaţia pe termen scurt şi mediu nu poate fi rezolvată. Chiar dacă oamenii sunt nemulţumiţi, operatorul de salubritate spune că depăşirea cantităţii de deşeuri s-a produs din motive obiective. Principalul ar fi lipsa unei gropi de gunoi funcţionale în judeţ, dar şi diminuarea fluxurilor spre groapa de gunoi de la Târgu-Jiu, în perioada sărbătorilor. Directorul Gărzii de Mediu Alba, Dorin Zdrânc, spune că este o criză a gunoaielor la nivel naţional şi că o amendă nu ar rezolva problema de la Bărăbanţ. Acesta mai susţine că depozitul a fost autorizat în zona respectivă, dar cantitatea de gunoi este mai mare decât cea care era prognozată iniţial. ”Problema este cantitatea mare care s-a adunat acolo din cauza dificultăţii transportului. E foarte simplu să dai o amendă, dar nu se rezolvă ceva. Gunoiul tot acolo rămâne”, a completat directorul Gărzii de Mediu. Acesta a precizat că în zonă există un gard împrejmuitor, a cărui absenţă a fost reclamată de vecini, dar că acesta a fost acoperit de cantitatea mare de gunoaie.

Reprezentanţii firmei ”Polaris M Holding” confirmă depăşirea cantităţii de gunoi depozitate, dar spun că este o situaţie de avarie şi că nu au unde duce gunoiul în condiţiile în care depozitul de la Galda de Jos nu este încă funcţional. ”Este o platformă de transbordare, adică o improvizaţie, pentru a putea colecta deşeurile şi a nu le lăsa prin oraş sau la voia întâmplării”, a spus Lucia Pera, directorul punctului de lucru de la Alba Iulia al firmei din Constanţa. Aceasta a adăugat că în perioada sărbătorilor şi a începutului de an, fluxurile de transport spre depozitul de la Târgu Jiu a fost redus, conform cu programul celor de acolo. În plus, a declarat Lucia Pera, pe Defileul Jiului sunt restricţii de tonaj şi a fost nevoie de mai multe maşini pentru a duce aceeaşi cantitate. În plus a fost perioada modificărilor de tarif şi acest lucru a încurcat activitatea obişnuită.

”Dacă domnii de la Garda de Mediu, Agenţia de Mediu şi aşa mai departe, vor dispune ca în urma reclamaţiilor acest depozit să fie închis, o să-l închid, o să notific primăria mai departe, cum că nu mai avem unde să punem, pentru că eu în contract am colectatul, nu trebuie să asigur depozitatul”, a afirmat Lucia Pera. Aceasta a mai adăugat că în momentul în care firma a luat autorizaţia pentru acest depozit de transbordare, transportul gunoiului era la Cristian, lângă Sibiu, la 60 de kilometri. O maşină putea face 2-3 drumuri pe zi, iar acum, la Târgu-Jiu, doar unul.

Situaţia s-a putea rezolva doar prin deschiderea depozitului ecologic construit din fonduri europene, de Consiliul Judeţean, la Galda de Jos. În prezent, este în faza finală a doua procedură publică de concesionare a Centrul de Management Integrat al Deşeurilor către un operator privat. Situaţia va mai dura, însă, cel puţin câteva luni pentru că pocedura de concesionare poate fi contestată şi chiar atacată în justiţie.