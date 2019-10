FOTO Nişte copii din Alba Iulia şi-au construit o casă de la zero. Cum arată construcţia realizată în premieră pe ţară

Mulţi cercetaşi şi prieteni ai cercetaşilor au contribuit la planificarea – atât la nivel de concept, cât şi la nivel de planuri tehnice şi documentaţie necesară pentru diferite aprobări. De la achiziţionarea terenului şi până la inaugurare a durat 3 ani.

Clădirea, situată pe strada Ana Aslan din Alba Iulia, are două niveluri destinate activităţilor organizaţiei, plus un demisol în care va funcţiona o magazie, lăsând totuşi suficient spaţiu pentru o curte destinată activităţilor în aer liber cu cercetaşii.

Festivitatea de inaugurare s-a derulat sâmbătă în prezenţa cercetaşilor din Austria, de la Horsching, şi a reprezentanţilor sponsorilor şi a constat într-o ceremonie simplă, de prezentare a modului în care s-au derulat lucrările şi a viitoarelor funcţiuni ale centrului, avându-l ca amfitrion pe Ciprian Grădinariu, cel care a înfiinţat grupul de cercetaşi din Alba Iulia şi cel căruia i se datorează, în cea mai mare măsură, existenţa noului sediu.

La eveniment a participat şi preşedintele la nivel naţional al Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, Andrei Avram, şi el crescut în grupul din Alba Iulia pe care l-a şi condus. A urmat apoi o mică petrecere în jurul focului, cu cântece de chitară şi amintiri din cei cei 25 de ani de existenţă ai centrului.

„Am sărbătorit 25 de ani de cercetăşie în Alba Iulia. Încă de acum 25 de ani am simţit nevoia unui asemenea loc. Dar mai ales în ultimii ani, de când centrul nostru a depăşit numărul de 150 de membri. Astfel că am reuşit sa deschidem primul centru cercetaşesc, un loc dedicat activităţilor educative pentru copii şi tineri. Cu sprijinul sponsorilor şi partenerilor noştri am reuşit sa facem acest lucru posibil şi le mulţumim pentru asta”, a spus Florina Pauleti, preşedintele Centrului Local ”Axente Sever”.

Centrul Local “Axente Sever” a fost înfiinţat în 1994, printre primele din ţară, la iniţiativa câtorva studenţi, animaţi de dragostea de munte şi de prietenia care îi lega. În scurt timp, grupul a devenit mult mai mare, prin alăturarea altor tineri, majoritatea elevi ai Liceului Economic din Alba Iulia, şi în 1995 a fost organizat primul camp al organizaţiei locale, în Poarta Raiului, din Munţii Şureanu. În prezent, grupul din Alba Iulia este unul dintre cele mai mari şi mai active din România.

Demersul lor a beneficiat de sprijinul financiar şi tehnic al unor persoane fizice şi juridice din Alba Iulia, fără de care visul cercetaşilor nu ar fi putut deveni realitate.