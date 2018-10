FOTO Bolnavă transportată în condiţii inumane: fără targă şi legată cu chingi într-o ambulanţă fantomă

Un tânăr aflat cu mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe din municipiu a surprins momentul în care a fost adusă femeia şi a postat, indignat, o fotografie pe facebook.

”După ce ca azi dimineaţă am avut nevoie de ambulanţă urgent pentru mama, şi doamna care mi-a răspuns nervoasa probabil ca am sunat prea devreme pentru ea, sau am deranjat-o de la cafea, îmi zice ca în 6-7 minute (de parca am sunat la taxi, nu la ambulanţă). Ajuns la urgenţe, dau de altu mai sictirit şi asta, ca îs prea mulţi pacienţi la urgenţe şi se văita ca are mult de lucru săracu.

Şi colac peste pupăză ies afara la o ţigară, apare o ambulanta cica(cea din poza) înăuntru în maşină din portbagaj sa zic o pacientă, pusă jos pe nişte pături, şi mutată din maşină pe targă cu CHINGI DE LEGAT MARFA.. Strigător la cer, ce sa mai zic?!”, a scris tânărul la fotografia postată pe internet.

Ambulanţa respectivă nu aparţine Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alba şi nici celor de la Crucea Roşie, fiind probabil vorba despre o maşină privată, sau de una aparţinând serviciilor orăşeneşti din judeţ. Atâr reprezentantul SJA Alba, cât şi cel al Crucii Roşii au precizat că maşina nu le aparţine.