FOTO Aventura unui tânăr cu spirit civic care a reclamat o construcţie ilegală din Cetatea Alba Iulia. De ce a fost nevoit să depună plângere la poliţie

Marius Rusu este de profesie informatician şi este implicat în o serie de proiecte civice derulate la Alba Iulia. Spiritul său civic l-a determinat să sesizeze la mai multe instituţii şi organizaţii profesionale ale arhitecţilor modul în care a fost realizată o construcţie în şanţul Cetăţii Alba Iulia.

Este vorba despre o construcţie de acces într-un spaţiu din Bastionul Trinitarienilor, în zona de sud-est a Cetăţii, unde a fost amenajată o vinotecă. În răspunsurile la petiţiile formulate, se afirmă că accesul în spaţiul interior trebuia să fie reprezentat doar de o scară în variantă minimală, din lemn, fără copertină, pentru care a şi fost emis un aviz de către Ministerul Culturii.

Concesionarul spaţiului a modificat proiectul, a realizat o copertină şi a închis integral construcţia exterioară. Poliţia locală a constatat că lucrările de închidere laterală şi a acoperişului au fost realizate ulterior recepţiei lucrărilor de către reprezentanţii Primăriei şi sunt ilegale.

Intrarea în spaţiul din bastion trebuia să fie doar o simplă scară din lemn

” Am trimis sesizări către Primăria Municipiului Alba Iulia, Ministerul Culturi şi Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană de Cultură Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba, Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România. Conform legislaţiei în vigoare, instituţiile statului aveau la dispoziţie 10 zile ca să-mi dea un răspuns sau maxim 30 dacă formularea răspunsului solicita investigaţii suplimentare. Mi-au răspuns, pe rând, Primăria Municipiului Alba Iulia (singura instituţie care a răspuns în termenul legal de 10 zile), Ministerul Culturi şi Identităţii Naţionale, Ordinul Arhitecţilor din România, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Uniunea Arhitecţilor din România şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba” , afirmă Marius Rusu într-o postare pe Facebook.

Tânărul din Alba Iulia spune că în răspunsul primit de la Primărie se precizează că respectiva construcţie este ilegală. ”Primăria Alba Iulia mi-a transmis un răspuns ce poate fi rezumat în câteva rânduri cu informaţii legate de modalitatea prin care s-a ajuns la apariţia construcţiei şi concluzia că este ilegală, neavând autorizaţie de construcţie (a fost realizată ulterior recepţiei lucrărilor fără a respecta avizul de la Ministerul Culturi şi Identităţii Naţionale) şi că a fost înştiinţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, deoarece fapta constituie infracţiune. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba mi-a răspuns după vreo 32 de zile spunând cam acelaşi lucru ca Primăria Municipiului Alba Iulia, că nu există aviz pentru forma actuală a construcţie, dar asigurându-mă că această construcţie nu a adus distrugeri Cetăţii Alba Carolina”, precizează Marius Rusu.

Răspunsul primit de la Direcţia pentru Cultură Alba

Potrivit acestuia, concluzia este că acea construcţie este ilegală şi că acum Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba trebuie să se ocupe de caz. ”N-am nimic personal cu oamenii care deţin şi administrează vinoteca, habar n-am cine sunt, nu-i cunosc, nu mă interesează (în acest moment) ce afaceri au, mă intrigă doar faptul că-şi permit, fără să pară foarte deranjaţi de autorităţi, să facă mizerii în mijlocul unui monument istoric de maximă importanţă”, îşi încheie tânărul postarea de luni dimineaţă, 15 iunie.

Răspunsul la petiţia adresată Primăriei Alba Iulia

Tot luni, peste câteva ore, Marius revine şi susţine că a primit un telefon de la o persoană care se prezenta proprietar al vinotecii. ”(...) M-a ameninţat în legătură cu demersurile mele publice din ultime vreme, legate de construcţia de la Bastionul Trinitarienilor din Cetatea Alba Carolina. Într-un citat aproximativ, mi-a zis, printre altele, cam aşa: «Fii atent la mine, io zic să te potoleşti, că dacă nu, porneşti furia din mine şi atunci ai să vezi tu că nu va fi bine!». În acest sens, îl anunţ, tot public, pe autorul acestui apel telefonic că am depus deja o plângere la Poliţia Municipiului Alba Iulia pentru ameninţare, în care am cerut identificarea şi tragerea la răspundere a autorului acestui apel şi am luat legătura cu compania Orange România care mi-a declarat sprijinul în cazul în care Poliţia va avea nevoie de înregistrarea apelului. Ulterior am primit ameninţări cu avocaţii prin mesaj text de pe acelaşi număr de telefon”, a mai afirmat tânărul informatician. Marţi, 16 iunie, acesta susţine că a mai primit un mesaj de prin care i se transmite că va ”vorbi doar cu avocaţii”.