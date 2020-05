FOTO Cum arată plămânul unei persoane infectate cu coronavirus şi ce s-a întâmplat, în final, cu pacientul

Viorel Mada are 35 de ani şi este medic specialist specialist în Pneumologie la Spitalul Judeţea de Urgenţă Alba Iulia. A fost deteşat pentru o perioadă de două săptămâni la Spitalul Municipal Blaj, unde sunt tratate cazurile medii şi grave de bolnavi infectaţi cu coronavirus în judeţul Alba.

Pentru a combate teoria promovată intens în această perioadă, potrivit căreia virusul nu există, medicul din Alba Iulia a făcut publică imaginea unei rediografii a unui pacient bolnav de COVID 19.

”Pentru cei care nu cred în existenţa virusului şi în boala covid şi decesele provocate de covid, fiindcă am văzut că există unii care au dubii în ultima perioadă, vă ataşez poza rătăcită prin telefon la o radiografie a unui pacient de la Sp. Blaj de unde tocmai m-am întors. Am şters numele pacientului că să păstrez confidenţialitatea. Radiografii că acestea am văzut foarte multe la Sp. Blaj, cele mai multe dintre ele chiar mai urâte.

Plămânul bolnav (stânga) poate fi uşor distins chiar şi de către cei fără cunoştinţe medicale

Sigur, cei mai mulţi dintre voi nu va pricepeţi la radiografii, dar este uşor să vă daţi seama de diferenţa dintre un plămân şi celălalt, unul este mai alb (există pneumonie pe acest câmp pulmonar), iar celălalt este mai închis, nuanţe de gri şi negru, care ne arată că nu este afectat de pneumonie. Diferenţa e uşor de făcut. Acesta a fost un caz uşor spre moderat şi pacientul a scăpat cu bine, dar am avut şi cazuri mult mai grave, de exemplu soţ şi soţie internaţi în acelaşi timp, soţia a murit din păcate până la urmă pe secţia de ATI”, spune medicul din Alba Iulia.