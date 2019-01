FOTO Afacerea profitabilă a unui fermier din Alba cu produse bio foarte căutate pe piaţă: „Am vândut o platformă de tractări şi am investit toţi banii“

O idee de afaceri tot mai apreciată în rândul fermierilor cu suprafeţe mici de teren este cultură de mure, mai ales că acest arbust fructifer se pretează cu succes la condiţiile pedo-climatice ale României, fiind relativ uşor de întreţinut.

Claudiu Mihălţan şi-a vândut o paltformă de tractări auto şi a înfiinţat o cultură de mure şi zmeură. Suprafaţa pe care o deţine acum este de 70 de ari în care a investit 24.000 de euro, din care 9.000 de euro l-a costat sistemul de alimentare cu apă.

Fermierul vrea să ajungă, în final, la suprafaţa de 2 hectare, din care 70% cultivată cu zmeură. 2018 a fost primul an de producţie şi a reuşit să îşi scoată banii cheltuiţi pe butaşi. Spune că investiţia totală se va amortiza în al cincilea an. O caserolă de jumate kg de zmeură costă 7,5 lei şi 5 lei una de mure. În 2018 a recoltat 300 de kg de mure şi 200 de kilograme de zmeură.

”Am vândut o platformă de tractari auto, am vrut sa fac ceva în agricultură. M-am gandit la mure şi la zmeură, pentru că există cerere foarte mare. Producem în România 10% din cât consumăm. Tatăl meu a fost cu ideea. M-am uitat pe internet o noapte, m-am interesat am citit, m-am documentat şi dimineaţa am fost hotărât să încep”, spune fermierul. Potrivit acestuia investiţia se recuperează în anul al patrulea de producţie, când planta ajunge la maturitate. ”Viaţa” unei plante este de 12 ani la zmeură şi 13-14 ani la mure. În al cincilea an, se scot toţi banii investiţi iniţial, iar în următorii se lucrează exlusiv în profit. Un butaş de mure costă 4 lei, iar cel de zmeură - 3 lei.

”Am plantat la început 20 de ari de mur şi m-au costat 2.000 de lei butaşii. Aceştia sunt cei mai ieftini, urmeaza stâlpiii, şpalierii, sârma. În final am ajuns la costuri de 24.000 de euro pe 70 de ari (7.000 mp - n.a.). Apa m-a costat 9.000 de euro. Am depăşit costurile iniţiale pentru că nu am avut apă în apropiere şi a trebuit să fac o investiţie ma mare”, spune fermierul din comuna Mihalţ.

Fermierul din Alba vinde producţia exclusiv la domciliul clientului, de 3 ori pe săptămână în Alba Iulia. Acesta este prezent şi în târgurile tradiţionale de specialitate organizate special pentru producătorii mici şi independenţi de produse agricole şi alimentare. ”Mergem cum se spune din uşă în uşă. Am vândut cel mai mult la cofetării. Toată recolta de mure din 2018 s-a vândut foarte bine. Este destul de greu, mai ales la cules pentru că lucrăm exclusiv membrii familiei noastre”, a completat Claudiu Mihălţan. În fiecare an a reinvestit o parte din banii câştigaţi din mica afacere. Pentru 2019, întreprinzătorul şi-a propus să planteze două hectare cu zmeură.

Cei care îşi doresc să înfiinţeze o cultură de mur este important să se asigure că deţin un teren propice dezvoltării acestei plante. Deşi murul are o versatilitate destul de mare, cele mai bune soluri pentru această cultură sunt cele neutre, care au o umiditate constantă, cu un ph de circa 6,2-6,5. Terenurile care ar trebui evitate sunt cele acide sau mlăştinoase. (Sursa foto: Facebook/ Ferma Mihălţan)

