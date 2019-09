FOTO Accident mortal în Alba după ce o maşină s-a prăbuşit 100 de metri într-o râpă. Victima este o femeie de 63 de ani

Accidentul a avut loc pe strada Principala din localitatea Iclod, comuna Sâncel.

Un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi, pentru a intoarce, fara sa se asigure, moment in care a iesit in afara drumului, cazand cu autoturismul intr-o rapa cu o diferenta de nivel, faţă de drum, de 100 de metri.

Autoturismul s-a rasturnat de mai multe ori, iar conducatorul auto şi o femeie, de 63 de ani, pasageră în autoturism, au fost aruncaţi in afara acestuia şi au suferit leziuni corporale.

Din pacate, în urma traumatismelor suferite, femeia a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.