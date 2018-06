Elevii de 10 la Evaluarea Naţională în judeţul Alba. Cum au reuşit performanţa şi ce planuri au în viaţă

Maria Cristina Simian este singura elevă din Alba care a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ din mediul rural şi a luat zece la Evaluarea Naţională. ”De la începutul clasei a VIII-a, pe lângă teme, am învăţat, zilnic, o oră la limba şi literatura română şi am făcut

”Se poate învăţa foarte bine şi la sat, dacă se vrea. În şcoala noastră avem profesori foarte dedicaţi”, consideră eleva. Ea vrea să studieze mai departe la Colegiul Naţional ”Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, la profilul ştiinţele naturii, fiind tentată să urmeze, apoi, Medicina.

Ana Maria Dreghiciu, o altă elevă cu media zece, susţine că a lucrat foarte mult la şcoală, fiind ajutată de profesori. ”Doamna dirigintă este profesoară de matematică, iar acest lucru m-a ajutat mult. Acasă lucram suplimentar, făceam zilnic teste, la ambele materii, cât puteam de multe. Nu am avut timp liber, nu am luat ore particulare”, a spus eleva. Mai departe, ea vrea să rămână la Colegiul Naţional ”Lucian Blaga” din Sebeş, la matematică informatică, intensiv informatică. După liceu, intenţionează să studieze Calculatoare, la Politehnică, însă deocamdată nu este decisă. Totodată, în clasele 1-4 ea a făcut studiat intensiv limba germană şi ia în calcul şi varianta de a pleca în străinătate.

Ana Marina Ştefan susţine că familia şi prietenii au fost surprinşi, având în vedere că a luat zece curat, şi a primit zeci de felicitări. ”Am avut mult de lucru, am avut culegeri de făcut, am făcut foarte multe exerciţii la matematică dar deopotrivă şi la română, materie care îmi place”, a spus eleva Ana Marina Ştefan. Şi ea rămâne la Colegiul ”Lucian Blaga” Sebeş, la bilingv, intensiv engleză. Este pasionată de desenat şi baschet, iar în timpul liber iese cu prietenii.

a urmat cursurile Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia şi a reuşit o dublă performanţă:absolvit cu media 10 şi tot 10 este şi nota obţinută la evaluare. “Am învăţat constant pe parcursul anilor şi mi-am dat silinţa să îmi dovedesc mie că pot să reuşesc. În acest an mi-am dedicat o parte mai mare din timp pregătirii pentru evaluare, păstrând echilibrul între activităţile şcolare şi pasiunile extraşcolare. Încă nu am reuşit să îmi dau seama exact ce voi face în viitor, dar sunt sigură că voi găsi o cale prin care voi putea îmbina munca şi pasiunile, în orice caz sunt pregătită să dau tot ce am mai bun pentru a-mi atinge idealurile”, afirmă Daroi, potrivit ziarulunirea.ro. Ea vrea să studieze mai departe la Colegiul Naţional ”Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, la profilul matematică-informatică, engleză intensiv.