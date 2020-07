DSP Alba, despre explozia de cazuri COVID-19: „Nu ne sperie 40 de pozitivi pe care avem capacitatea să îi gestionăm, cât ne-ar fi speriat să nu-i fi identificat”

Precizări legate de situaţia înregistrată sâmbătă, 18 iulie 2020, când se remarcă un număr crescut de cazuri pozitive în judeţul Alba:

- Majoritatea cazurilor nou apărute provin de la 2 operatori economici din judeţ. Acestea sunt dispersate pe raza a 12 UAT-uri, fără a fi concentrate într-o singură localitate. Cazurile au fost depistate ca urmare a solicitărilor agenţilor economici de a-şi testa personalul;

- În ambele cazuri, ca urmare a colaborării permanente între operatorii economici şi specialiştii DSP, a fost testat întreg personalul din cadrul unităţilor afectate;

- S-a preferat testarea masivă şi identificarea pozitivilor, pentru a elimina de la început riscurile unor viitoare contaminări;

- Din verificările efectuate a reieşit să ambii operatori economici au proceduri stricte şi clare de dezinfecţie şi triaj epidemiologic şi au respectat legislaţia ce revine angajatorilor. Specialiştii DSP consideră că infectarea între angajaţii unităţilor a avut ca şi cauză principală procentul de asimptomatici, aproximativ 90%;

- Atât DSP Alba cât şi operatorii economici au optat pentru o testare masivă şi în forţă, identificarea pozitivilor şi izolarea acestora, precum şi a contacţilor, pentru a proteja deopotrivă persoanele pozitive, cât şi pentru a evita viitoare contaminări;

- Operatorii economici şi-au manifestat încă de la început dorinţa de testare a întregului personal, de la primele suspiciuni;

- Nu se pune problema suspendării activităţii întrucât operatorii economici în cauză şi-au efectuat într-un timp foarte scurt activităţile de dezinfecţie şi decontaminere ce se impun în astfel de situaţii, acestea fiind continue şi efectuate la cele mai înalte standarde;

- Nu ne sperie 40 de pozitivi pe care avem capacitatea să îi gestionăm, cât ne-ar fi speriat să nu-i fi identificat, să nu fi ştiut de existenţa lor;

- Întreg personalul DSP este mobilizat în derularea anchetelor epidemiologice deschise;

- Am mai trecut prin asta în judeţul Alba şi, prin muncă şi seriozitate, am demonstrat că lucrurile pot fi ţinute sub control;

- Operatorii economici colaborează cu DSP Alba, aceştia au respectat cu stricteţe procedurile pe vreme de pandemie;

- Ca şi în cazul altor focare din judeţ, politica DSP este de a testa masiv, chiar dacă asta înseamnă să găsim mulţi pozitivi într-un timp scurt, însă aşa avem şansa să punem frână răspândirii masive şi necontrolate;

- Majoritatea pozitivilor sunt în curs de transfer către unităţi specializate pentru supraveghere şi tratament;

- Recomandăm populaţiei judeţului să respecte cu stricteţe recomandările de distanţare socială şi igienă personală!