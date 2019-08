Dosarul „bovinelor fictive“. Ce a păţit un fermier care a minţit că deţine sute de animale şi a primit ilegal bani de la stat

Munthiu Iosef a primit pedeapsa de 2 ani şi 9 luni de închisoare plus o amendă penală de 4.200 de lei. Judecătoria Câmpeni a decis, prin hotărârea pronunţată în 30 iulie 2019, să suspende executarea pedepsei pe o perioadă de 4 ani. În 2016, acelaşi inculpat a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă din fonduri europene.

Bărbatul este acuzat că, în calitate de reprezentant al asociaţiei, ar fi declarat în fals că deţine peste 400 de bovine pentru care a primit subvenţie din partea statului. Prejudiciul cauzat APIA se ridică la suma totală de 687.665 lei, care include debit principal şi dobânzi, respectiv penalităţi. De altfel acesta a fost obligat să plătească suma respectivă de bani către această instituţie. Instanţa a constatat că nu a intervenit prescripţia răspunderii penale cu privire la infracţiunile reţinute în sarcina acestuia şi a respins solicitarea inculpatului de a se dispune încetarea procesului penal ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa.

A primit nu mai puţin decât şase condamnări: 1 an şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune; 3.200 lei şi 3.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii fals în declaraţii prev; 6 luni închisoare şi tot 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii fals în înscrisuri sub semnătură privată, existând 602 acte materiale, respectiv 107 acte materiale; 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii fals informatic (430 acte materiale). În final, prin contopire, a rezultat pedeapsa de 2 ani şi 9 luni de închisoare şi 4.200 de lei amendă penală. ”Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere a inculpatului de 4 (patru) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se precizează în minuta deciziei de la Judecătoria Câmpeni.

Munthiu Iosef mai trebuie să urmeze un curs de calificare profesională şi să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Municipiului Sebeş sau Spitalul Municipal Sebeş. Instanţa a mai dispus desfiinţarea tuturor înscrisurilor falsificate de către inculpat.

”Dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi anume ştergerea in aplicaţia informatică Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor utilizată de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a înregistrărilor potrivit cărora M. I. a fost deţinătorul unui număr de 108 bovine aflate în cadrul exploataţiei cu codul… 1 şi respectiv că Asociaţia Crescătorilor de Taurine Mogoş deţine 301 bovine în cadrul exploataţiei cu codul … şi un număr de 21 bovine în cadrul exploataţiei cu codul…, după cum rezultă din înscrisurile (raport individual animal) înaintate cu adresa… de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor”, se mai precizează în documentul emis de instanţă. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.

