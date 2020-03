Doi fraţi din Sibiu care au ameninţat cu arma de foc şi au violat o prostituată în Anglia, condamnaţi la 10 ani de închisoare

Cei doi fraţi (C. George şi C. Mihai), de 37 de ani, respectiv 32 de ani, au fost fost condamnaţi după ce au participat la un jaf armat în Anglia, victima acestora fiind o prostituată. Autorităţile britanice au solicitat arestarea celor doi în baza unor mandate europene şi predarea acestora pentru executarea pedepselor în Marea Britanie.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, în 20 februarie 2020, solicitările autorităţilor britanice. Pe rolul instanţei din Alba Iulia a fost soluţionat definitiv un dosar privind recunoaşterea condamnării lui C. Mihai pentru executarea pedepsei în România, în timp ce în cazul fratelui acestuia procesul este pe rol.

În madatele europene de arestare se face referire la trei infracţiuni, raportat la următoarea stare de fapt: ”la data de 18 iunie 2017, victima a fost prezentă la adresa lui G. C. pentru a-i oferi servicii sexuale în schimbul unor bani. Victima şi G. C. au fost de acord cu o taxă de 120 de lire, cei doi având relaţii sexuale consensuale. Imediat după aceea, G. C. a folosit o armă şi a jefuit victima de 140 de lire sterline. C. M., fratele lui G. C., a apărut apoi şi a ameninţat victima cu un cuţit, care a fost apoi violată oral şi vaginal de către C. M.”.