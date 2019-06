Despăgubire de peste 10 de milioane de euro plătită de Omniasig pentru fabrica Solina din Alba Iulia distrusă în incendiu

Potrivit Ziarului Financiar, Omniasig, cea mai mare firmă de asigurări care activează pe piaţa din România, va plăti peste 50 milioane de lei pentru fabrica de condimente Solina din Alba Iulia

Omniasig va achita despăgubirea în baza unei poliţe de tip asigurare de incendiu şi alte riscuri pentru clădiri şi conţinut. Com­pania a anunţat că a finalizat instrumentarea dosarului de daună şi este în plin proces de efectuare a plăţii.

Recent, reprezentanţii companiei care produce condimente au anunţat recuperarea majorităţii business-ului pe piaţa din Romania şi Sud-Estul Europei şi demararea construcţiei noii fabrici, în toamna anului 2019. Conducerea companiei afirmă că s-a reuşit să se atingă o stare de echilibru din punct de vedere al noului mod de desfăşurare al operaţiunilor şi că s-a ajuns la noua stare de ”normalitate”.

”Au fost 4 luni de muncă acerbă, dar entuziastă şi plină de speranţe, în care împreună cu o echipă mai unită ca niciodată, am reuşit să stabilizăm derularea proceselor existente anterior incendiului, şi mai mult, să reactivăm toate capabilităţile, nu doar cele de procesare şi comercializare, ci şi cele care au în vedere pilonul dezvoltării continue. Astfel, am reactivat Staţia Pilot de testare a noilor produse, precum şi Laboratorul de Cercetare-Dezvoltare. De curand, avem posibilitatea sa ne îndreptăm către clienţii noştri cu propuneri de produse noi, dezvoltate din pasiunea pentru noi gusturi, aliniate în totalitate cu trendurile pieţei careia ne adresăm. Cea mai mare realizare de care ne-am bucurat în această perioadă este menţinerea echipei, care azi, este mai unită şi mai motivată ca niciodată de dorinţa de a recupera toate pierderile suferite în această perioadă de criză. Am demarat lucrările de investiţii pentru activarea unei secţii de producţie în Alba Iulia, funcţională începând cu a doua jumătate a lunii iunie, asigurând standardele înalte ale calităţii produselor şi siguranţei alimentului cu care ne-am obişnuit clienţii şi a cărei capacitate de procesare va acoperi aproximativ 60% din necesarul actual. Astfel, vom reuşi sa îmbunătaţim timpul de răspuns la solicitarile clienţilor noştri”, afirmă managerul Ciprian Grădinariu, într-un comunicat de presă.

Incendiul a izbucnit în 2 februarie 2019 şi a fost stins după patru zile şi jumătate. În total, forţele ISU Alba au acţionat timp de 108 ore. Pe parcursul acestor zile, la faţă locului au acţionat 38 autospeciale de intervenţie, 4 motopompe, 26 ofiţeri şi 142 subofiţeri şi maiştrii militari. În data de 02.02.2019, au acţionat şi pompieri din Hunedoara, Cluj şi Sibiu, ulterior acţionând doar cei din Alba. A ars hala de producţie şi depozitare, spaţii administrative şi conexe pe o suprafaţa de aprox. 10.000 mp. A fost cel mai mare incendiu produs în ultimii 30 de ani la Alba Iulia. Pagubele depăşesc 10 milioane de euro. Concluzia anchetei realizată de pompieri arată că focul a fost provocat de un scurtcircuit produs la o staţie de încărcare a bateriilor utilizate de stivuitoarele electrice existente în zona de depozitare a fabricii. Cel mai probabil, staţia a fost lăsată în funcţiune peste noapte pentru a încărca bateriile de la stivuitoare, iar un cablu s-a supraâncălzit şi a provocast un scurtcircuit. Solina Românai are circa 160 de angajaţi.

