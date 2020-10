Deputatul Ioan Dîrzu, schimbat de la conducerea PSD Alba. Victor Negrescu a fost numit interimar

PSD a decis, marţi, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, numirea unor preşedinţi interimari la organizaţiile judeţene din Alba, Vrancea şi Covasna.

La PSD Alba, în locul deputatului Ian Dârzu a fost desemnt interimar europarlamentarul Victor Negrescu, cel care ar umra sp coordoneze şi campania pentru alegerile parlamentare.

Dîrzu şi Negrescu sunt prieteni ceea ce ar indica faptul că ar putea exista o înţelegere între ei, care i-ar permite deputatului să candideze pentru un nou mandat şi să revină la conducerea PSD Alba după alegeri. Schema a mai fost aplicată de Dîrzu în trecut.

De altfel, Ioan Dîrzu a fost desemnat de organizaţia judeţeană ca şi candidat pe primul loc pe lista de la Camera Deputaţilor, singurul care este eligibil sută la sută. Pe locul doi apare Nicolae Luca, nepot al fostului preşedinte. La Senat, primul loc este ocupat de consilierul judeţean Călin Matieş.

Victor Negrescu a fost numit preşdinte interimar

Schimbarea liderului PSD Alba vine după rezultatele slabe la alegerile locale. PSD Alba a obţinut doar şapte primari şi a pierdut oraşele Abrud şi Câmpeni. La votul politic, cel pentru Consiliul Judeţean, PSD a obţinut doar 16,6%, la mare distanţă de PNL, care a câştigat cu 51,03%. La votul pentru consiliile locale, PSD Alba a obţinut 19,2%.

”Astăzi, conducerea naţională a Partidului Social Democrat mi-a propus să coordonez, interimar, procesul de reconstrucţie a organizaţiei din judeţul Alba. Nu am vizat această funcţie, dar înţeleg miza momentului pentru partidul nostru. Acest proces nu poate fi realizat singur, de aceea este nevoie de sprijinul tuturor colegilor mei, mai noi sau mai vechi în partid, şi sper ca împreună cu ei să construim noul PSD.





Social democraţia are o tradiţie în judeţul Alba iar guvernările Partidului Social Democrat au adus judeţului Alba cele mai importante investiţii din ultimii 30 de ani. Trebuie să continuăm acest drum şi să discutăm cu cetăţenii pentru a le explica ce dorim să facem pentru viitorul frumosului nostru judeţ. În această nouă direcţie este loc pentru toată lumea. Domnul deputat Ioan Dîrzu este un om şi mai ales un prieten care a făcut tot ce a putut pentru organizaţia noastră. Sunt social democrat de la 18 ani, implicându-mă activ în politică, iar din 2009 am deveni membru al organizaţiei PSD Alba.





Am coordonat între timp campanii câştigătoare în judeţ, am adus în echipa de la Alba sute de noi colegi, am coordonat campaniile parlamentare şi am onoarea să reprezint Alba în Parlamentul European”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.