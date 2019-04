Curtea de Apel Alba Iulia reia procesul dintre Augustin Lazăr şi Tudorel Toader. Instanţa judecă trei cereri de intervenţie

La primul termen, în 19 martie, instanţa a dispus amânarea cauzei pentru data de 2 aprilie după ce avocatul procurorului general nu s-a putut prezenta, motivând că are în aceeaşi zi o altă cauză în care-l reprezintă pe Augustin Lazăr la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

La amânarea cauzei, completul de judecată a avut în vedere şi necesitatea dezbaterii a trei cereri de intervenţie accesorie formulate de Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor şi două persoane fizice – Pompiliu Gheorghe Stan şi Emilian Stancu. Instanţa a dispus citarea intervenienţilor în vederea discutării la următorul termen de judecată, din 2 aprilie, a admisibilităţii cererilor lor de intervenţie formulate în interesul părţilor din dosar.

“Amână soluţionarea cauzei faţă de lipsa de procedură cu intervenienţii Stan Pompiliu Gheorghe şi Stancu Emilian şi la solicitarea apărătorului ales al reclamantului. Pune în vedere intervenientei Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor să depună la dosar în copie certificată pentru conformitate cu originalul Statutul asociaţiei, extras din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătorie, de unde să rezulte conducerea asociaţiei şi să indice membrii acesteia. Se vor cita toţi intervenienţii în vederea discutării admisibilităţii cererilor acestora, conform dispoziţiilor art.64 NCCP”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul instanţei.

Procurorul general a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, pe 2 noiembrie 2018, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie. Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.

Instanţa a stabilit însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest caz, opinând că procesul trebuie judecat la CA Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. Ulterior, pe 12 decembrie 2018, CA Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţa de a judeca procesul şi a trimis dosarul înapoi la CA Alba Iulia. Conform procedurii, în cazul deciziilor contradictorii ale instanţelor de acelaşi grad, instanţa superioară, în acest caz ÎCCJ, a trebuit să rezolve conflictul de competenţă. La sfârşitul lunii ianuarie, ÎCCJ a stabilit că instanţa competentă să judece dosarul în care procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie este CA Alba Iulia.









