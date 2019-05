Cum s-a votat în oraşele din Alba. Cifrele obţinute de PNL, PSD şi USR PLUS şi surprizele de la urne

PNL a scos cel mai mare scor electoral la Blaj, municipiu dominat clar în ultimul deceniu de acest partid, cu un procent de 56,74%. Celelalte două partide de pe podium sunt la peste 40 de procente faţă de liberali în acest muncipiu. La Alba Iulia, procentul este, suprinzător, mai mic decât media pe judeţ (46,5%).





În capitala judeţului, PNL a scos ”doar” 40,48%, în timp ce USR, cu 24,43%, a surclasat PSD cu aproape 4.000 de voturi. Surprinde şi procentul mic obţinut de PNL la Aiud (34,6%), unde PSD a reuşit să scoată un rezultat bunicel. Social-democraţii au obţinut ”victoria” doar la Abrud, unde au şi funcţia de primar, dar au clacat lamentabil la Teiuş, unde, de asemenea, este primar PSD. În rest, ”pesediştii” au scos rezultate slabe în concordanţă cu procentul de la nivel judeţean - 17,22%





USR PLUS a surclasat PSD în municipiul Alba Iulia şi la Ocna Mureş. În rest, a fost pe trei la distanţe nu foarte mari faţă de PSD. USR PLUS are în Alba un procent de 15,93%.

Alba Iulia - 34.302 voturi valabil exprimate

PNL – 13.886 de voturi = 40,48%

USR – 8.380 de voturi = 24,43%

PSD – 4.860 de voturi = 14,16%

PRO România – 1.881 de voturi = 5,48%

PMP – 1.470 de voturi = 4,28%

ALDE – 927 de voturi = 2,7%

Aiud – 10.601 voturi valabil exprimate

PNL – 3.668 de voturi = 34,6%

PSD – 2.200 de voturi voturi = 20,78%

USR – 1.873 de voturi = 17,66%

UDMR – 1.171 de voturi = 11%

PRO România – 587 de voturi = 5,53%

PMP – 349 de voturi = 3,29%

ALDE – 235 de voturi = 2,21%

Cugir: 10.308 de voturi valabil exprimate PNL – 3.840 de voturi = 37,25% PSD – 2.523 de voturi = 24,47% USR PLUS – 1.950 de voturi = 18,91% Pro România – 495 de voturi = 4,8% PMP – 417 voturi = 4,04% ALDE – 355 voturi = 3,44% Blaj – 8.261 voturi valabil exprimate PNL – 4.688 de voturi = 56,74% PSD – 1.191 de voturi = 14,41% USR – 1.212 voturi = 14,67% PRO România – 230 voturi = 2,78% ALDE – 199 de voturi = 2,4% PMP – 187 de voturi = 2,26% Sebeş - 13.257 de voturi valabil exprimate PNL – 6.444 de voturi = 48,60% PSD – 1.790 de voturi = 13,50% USR – 2.887 de voturi = 21,77% PRO România – 617 de voturi = 4,65% PMP – 434 de voturi = 3,27% ALDE – 227 de voturi = 1,71%

Câmpeni: 3.494 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.293 de voturi = 37,00%

PSD – 1.216 voturi = 34,80%

USR PLUS – 370 de voturi = 10,58%

Pro România – 192 de voturi = 5,49%

PMP – 136 de voturi = 3,89%

ALDE – 106 voturi = 3,03%

UDMR – 19 voturi = 0,54%

Ocna Mureş: 3.493 de voturi valabil exprimate:

PNL – 1.615 de voturi = 46,23%

USR PLUS – 544 de voturi = 15,57%

PSD – 533 de voturi = 15,25%

UDMR – 170 de voturi = 4,86%

ALDE – 123 de voturi = 3,52%

Pro România – 120 de voturi = 3,43%

PMP – 113 de voturi = 3,23%

Zlatna: 3.066 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.485 de voturi = 48,43%

PSD – 664 de voturi = 21,65%

USR PLUS – 351 de voturi = 11,44%

PMP – 185 voturi = 6,03%

ALDE – 105 voturi = 3,42%

Pro România – 100 de voturi = 3,26%

Teiuş: 3.112 de voturi valabil exprimate

PNL – 1.216 de voturi = 39,07%

PSD – 814 de voturi = 26,15%

USR PLUS – 449 de voturi = 14,42%

Pro România – 190 de voturi = 6,1%

PMP – 162 voturi = 5,2%

ALDE – 52 voturi = 1,67%

Abrud: 2.088 de voturi valabil exprimate

PNL – 607 de voturi = 29,07%

PSD – 744 de voturi = 35,63%

USR PLUS – 231 de voturi = 11%

ALDE – 122 voturi = 5,84%

Pro România – 105 de voturi = 5%

PMP – 83 voturi = 3,97%

Baia de Arieş: 1.513 de voturi valabil exprimate

PNL – 488 de voturi = 32,25%

PSD – 342 de voturi = 22,6%

USR PLUS – 228 de voturi = 15,06%

Pro România – 231 de voturi = 15,26%

PMP – 60 voturi = 3,96%

ALDE – 56 voturi = 3,7%

