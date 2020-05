Cum s-a folosit un afacerist de ministrul Turismului din Maroc pentru a înşela un administrator de firmă din Aiud

Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2013, A. Vasile a înfiinţat în Maroc o societate fără a avea vreun angajat sau activitate comercială. În decembrie 2015, bărbatul s-a decis să obţină prin escrocare sume de bani, folosindu-se de calitatea sa de administrator al firmei înfiinţate în Maroc.

Astfel, la 16 februarie 2015, afaceristul l-a contactat prin reţeaua de socializare Facebook pe un administrator in Aiud, care deţinea o societate ce avea ca obiect de activitate producţia de mobilier, propunându-i o colaborare în vederea desfăşurării unor relaţii comerciale în Maroc, lăsându-i acestuia din urmă mai multe numere de contact. Ulterior, administratorul din Aiud a fost contactat telefonic de inculpat, după care, în 18 februarie 2015, cei doi s-au întâlnit în municipiul Turda.

”Inculpatul a pretins un comision de 8% pentru intermedierea afacerii, în contextul în care a prezentat persoanei vătămate, în mod mincinos, faptul că afacerea constând în producerea de mobilier pentru un hotel al parlamentarilor din Maroc ar putea fi de cca. 1.300.000 euro. În această conjunctură, inculpatul a lăsat persoanei vătămate cartea de vizită în care era menţionată calitatea sa de administrator al firmei marocane, a prezentat pe telefonul mobil poze cu o persoană despre care a afirmat că e ministrul turismului în Maroc şi că se află în relaţii apropiate cu acesta şi a simulat calcule ale diferitelor plăţi, inclusiv schema mobilierului cu care ar trebui dotat hotelul. Pentru a putea obţine banii vizaţi prin escrocherie, afaceristul a recomandat persoanei vătămate să înfiinţeze o societate în Maroc, pentru a-şi promova mai eficient produsele de mobilier pe care urma să le producă pentru hotelul sus menţionat”, se precizează în rechizitoriu. În zilele ulterioare, cei doi s-au întâlnit de două ori, afaceristul primind în două rânduri suma de câte 2.400 lei, pretinzând mincinos că e necesară înfiinţării societăţii comerciale în Maroc şi plăţii spaţiului găsit pentru închirierea sediului.

Chitanţe în limba franceză

”Inculpatul ma emis două chitanţe în limba franceză, fără număr şi dată, cu un conţinut tipizat, fără nicio legătură cu sumele primite de la persoana vătămată. Acesta a recurs la o asemenea manieră de justificare a sumelor de bani primite, pentru a crea o mai mare aparenţă de veridicitate a faptului că acţionează oficial şi în numele firmei sale marocane, dar şi pentru ca persoana vătămată să nu cunoască conţinutul chitanţelor tipizate. Inculpatul a încercat să evite de fiecare dată apariţia sa, cu ocazia primirii banilor, în locuri supravegheate video, conform declaraţiei martorei oculare G. T. Inculpatul şi-a însuşit în nume propriu suma de 4.800 lei, fără a mai face vreun demers efectiv în privinţa înfiinţării societăţii comerciale în Maroc, conform înţelegerii avute cu persoana vătămată, prin plata efectivă a sumelor de bani în scopul primit”, mai afirmă Parchetul în actul de sesizare a instanţei.

Pentru a crea din nou o aparenţă a bunei sale credinţe şi a efectuării demersurilor în Maroc pentru înfiinţarea societăţii comerciale, A. Vasile i-a solicitat unei cunoştinţe din Maroc să rezerve denumirea societăţii comerciale, fără însă a-i achita vreo sumă de bani. Acest martor a fost indus în eroare la rândul său de către inculpat, martorul achitând la 5 martie 2015 din propriile venituri, taxa de 230 dirhami marocani (reprezentând cca. 247 lei la acel moment) necesară emiterii certificatului de la Oficiul Marocan de Proprietate Industrială şi Comercială, fără ca ulterior să o mai primească de la inculpat. După ce a primit fotografii după certificat şi chitanţă bărbatul acuzat de înşelăciune a încercat să amăgească din nou victima cu privire la demersurile de înfiinţare a societăţii comerciale.

Parchetul a contestat decizia

”În realitate, inculpatul nu a avut niciun moment intenţia să intermedieze o afacere, în legătură cu persoana vătămată, ci doar să-şi însuşească în scop personal sume de bani obţinute de la acesta sub pretextul că face demersurile necesare în Maroc. Din acest motiv, nu a înţeles să încheie un contract oficial cu persoana vătămată în numele societăţii marocane pe care o reprezenta, nu a emis chitanţe reale şi în limba română, nu a făcut niciun demers efectiv şi nicio plată în scopul înfiinţării societăţii comerciale sau a închirierii unui spaţiu ca sediu comercial, rezumându-se doar la contactarea martorului pentru a crea persoanei vătămate percepţia falsă că este de bună credinţă şi face demersuri în sensul convenit între ei şi nu a achitat ulterior, pe parcursul procesului, nicio sumă de bani persoanei vătămate”, susţin anchetatorii.

Administratorul din Aiud a depus plângere, iar dosarul penal rezultat a fost trimis în judecată. Instanţa din Aiud l-a condamnat pe A. Vasile, în 25 martie 2020, la 6 luni de închisoare pentru înşelăciune, acesta fiind achitat pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură private. Instanţa a constatat că este recidivist, acesta mai având o pedeapsă anterioară de 1 an de închisoare cu suspendare. Prin contopire a rezultat condamnarea finală de 1 an şi 2 luni de închisoare, pedeapsă care a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. Magistratul a constatat şi faptul că ţeparul a plătit paguba financiară către administratorul din Aiud. Parchetul nu a fost de acord cu soluţia instanţei şi a contestat decizia, dosarul urmând să ajungă la Curtea de Apel Alba Iulia.