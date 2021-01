Cum au reuşit doi fraţi din Aiud să păstreze intact 14 ani un brad natural de Crăciun FOTO

Bradul se află în apartamentul moştenit de tatăl lor, care între timp a decedat, în cartierul „Microraion III”, din municipiul Aiud.

Bradul de Crăciun a fost cumpărat în 2006, din piaţă, pentru a le împodobi casa de Crăciun. A fost decorat cu globuri şi beteală şi i s-a repartizat un loc în sufrageria apartamentului lor, compus din trei camere şi bucătărie.

”Ne-am dorit, ca în fiecare an, să avem un brad al nostru! Aşa am fost învăţaţi de părinţii noştri încă din copilărie. Acest brad a fost cumpărat din piaţă, de la un om de prin Munţii Apuseni, şi l-am ornat! Orice om îşi doreşte de Crăciun un brad în casă. Iniţial, l-am lăsat până în primăvară. Ne-a plăcut. Era prea frumos să-l aruncăm. Apoi, văzând că se păstrează bine, am început să ne întrebăm: Oare de ce să-l aruncăm? De ce să nu-l ţinem? Nu este păcat de frumuseţea aceasta? Şi, uite aşa, a mai trecut un an. Prezenţa lui face ca la noi în casă să fie în permanenţă Crăciun”, spune Andrei Bako, tânărul care a cumpărat bradul.

Văzând că bradului lor nu-i cad acele, cei doi fraţi, Mihaela şi Andrei Bako, au hotărât să-l mai găzduiască încă un an. Aşa a trecut al doilea an, al treilea şi următorii ani. Acum, bradul celor doi fraţi a împlinit ”vârsta” de 14 ani de când este găzduit în apartamentul lor. Demult, culoarea lui nu mai este verde, acele devenind în timp de culoare maro-roşcat.

”Am auzit că există în «Cartea Recordurilor» un brad asemenea celui pe care-l avem noi, care ar avea nu ştiu câţi ani. Nu concurăm cu acesta! Ne dorim să demonstrăm că, dacă vrei, poţi să faci un bine naturii. Prin faptul că am păstrat acest brad timp de 14 ani, am reuşit să salvăm de la tăiere alţi 13 brazi. Putem spune că prin prezenţa lui în apartamentul nostru, este mereu Crăciun”, a completat Andrei Bako.

Potrivit Cărţii Recordurilor, cel mai vechi pom de Crăciun se află în Chippenham, Wiltshire, Marea Britanie. Arborele este o plantă de 12 inci (30 cm) adăpostită într-un ghiveci ornamentat. A fost cumpărat de la Woolworths în 1886 şi se află în prezent în custodia unei strănepoate a primului proprietar.

Pe lângă bradul lor, cei doi fraţi din Aiud mai au la activ alte câteva realizări proprii. Ambii sunt înzestraţi cu un talent artistic nativ, scriu poezii şi pictează, astfel că găzduiesc diverse expoziţii de artă şi, un aspect interesant, anual, în preajma Crăciunului, împreună cu Cristina, prietena lui Andrei, organizează un târg handmake dedicat sărbătorilor de iarnă, în care sute de decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă stau la dispoziţia vizitatorilor.

„Am fost şi suntem iubitori de artă şi cultură. Da, am găzduit şi găzduim expoziţii de tot felul. Anul acesta nu s-a putut. Pandemia care s-a abătut peste noi nu ne-a lăsat. Poate la anul”, ne-a mai declarat Andrei. Acesta ne-a mărturisit că şi-ar dori ca situaţia pandemică din ţară să ia sfârşit, că îi este dor de acea libertate pe care a avut-o în urmă cu un an: „Durează cam mult. Nu numai eu, o ţară, o lume întreagă ne dorim să se termine odată. Abia aştept să înceteze! Pandemia este o depresie care se pune pe minţile tuturor. Nu este uşor. Doresc să revenim la ceea ce a fost în urmă cu un an. Vreau ca din punct de vedere social, economic şi cultural să se revină la ceea ce a fost măcar acum un an”.





