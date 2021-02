Cum a obţinut un cuplu anularea amenzilor de 20.000 de lei date pentru că nu ar fi respectat carantina

Aceştia au cerut în instanţa anularea celor două amenzi şi două procese s-au desfăşurat pe rolul Judecătoriei Sebeş, în contardictoriu cu Direcţia de Sănătate Publică Alba.

Potrivit motivării instanţei, bărbatul s-a întors în ţară la începutul lunii martie dintr-o ţară în care au fost înregistrate multe cazuri de COVID şi şi-a luat angajamentul pe semnătură că se va izola alături de familie.

Acesta a susţinut că, ”în data de 12.03.2020 împreună cu soţia sa, se afla în curtea locuinţei lor; a observat că pe stradă patrula lucrătorul de poliţie M. C., în acel moment a deschis poarta de intrare în curte şi am păşit în stradă, iar lucrătorul de politie le-a comunicat că prin acest gest a încălcat măsurile de izolare la domiciliu şi că vor fi sancţionaţi contravenţional”.

În procesul verbal s-a menţionat că cei doi soţi nu au fost găsiţi la domiciliu. Pentru acest motiv bărbatul şi femeia au fost amendaţi de poliţist care era însoţit de un inspector DSP Alba, cu câte 20.000 de lei fiecare, cu posibilitatea să achite 5.000 lei în termen de 15 zile de la primirea procesului verbal.

Cei doi au atacat amenzile în instanţă şi au cerut să fie exoneraţi de la plată acestora. DSP Alba a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată, menţinerea, in întregime a procesului verbal de constatare a contravenţiilor întocmit de inspectorii sanitari şi obligarea petenţilor la plata amenzii contravenţionale in valoare de 20.000 lei stabilita si aplicata acesteia de către inspectorii sanitari.

”(…) Petentul - contravenient împreuna cu membrii de familie se obligau, sub semnătura, sa se izoleze la domiciliu si sa respecte masurile de izolare impuse de autorităţile sanitare. Cei care sunt in izolare la domiciliu nu pot părăsi sub nici o forma si pentru nici un motiv locuinţa, nu pot primi vizite, iar daca locuiesc cu alţi membri de familie, ei intră în izolare, daca nu exista posibilitatea separării totale. Aceasta măsura a fost stabilita de autorităţile sanitare tocmai pentru a împiedica transmiterea si răspândirea comunitara a noului corona virus (SARS- COV-2). Faptul că soţul petentei a sosit in Romania dintr-o ţara în care infecţia cu COVID- 19 a dus la un număr imens de îmbolnăviri si la un număr extrem de mare de decese, a făcut ca autorităţile sanitare sa considere astfel de persoane ca fiind potenţial infectate cu noul coronavirus, asimptomatice. Din acest motiv, pericolul social al faptei săvârşite de petentă este deosebit de crescut, riscul transmiterii şi răspândirii comunitare a virusului fiind practic iminent în cazul nerespectării măsurii de izolare la domiciliu”, a precizat DSP.

Prin urmare, pericolul social al faptei săvârşite a fost considerat unul deosebit de crescut, astfel că stabilirea si aplicarea unei amenzi de către agentul constatator in cuantumul ei maxim de 20.000 lei, cu posibilitatea plătii a jumătate din minimul amenzii in 15 zile de la comunicarea procesului verbal, adică a 5.000 lei, a fost considerată pe deplin justificată.

Din cauza faptului că amenzile date în perioada stării de urgenţă au fost declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională a României, la solicitarea Avocatului Poporului, procesele pentru anularea amenzilor au mai mult un caracter formal, deoarece toate sancţiunile ajung să fie anulate. Prin urmare, instanţa de judecată a admis, la sfârşitul anului trecut, cererile celor doi, a anulat procesele verbale şi automat i-a exonerat de la plata amenzii. Hotărârile nu a fost contestate astfel încât au rămas definitive.