Cum au fost prinşi cinci traficanţi de droguri cu ajutorul unui investigator sub acoperire. Un inculpat este fiu de poliţist

Această modalitate a fost utilizată şi în procesul de strângere de probe în legătură cu activitatea infracţională derulată timp de peste 1 an de cinci tineri din Alba Iulia. Aceştia procurau din Spania materia primă folosită la fabricarea substanţelor interzise, iar ulterior le preparau, în mod artizanal, într-un laborator improvizat.

Marfa era vândută unor consumatori din Alba, Cluj şi Hunedoara. Tinerii comercializau în special cannabis, dar poliţiştii au descoperit şi comprimate de tip MDMA, dar şi substanţe din categoria etnobotanicelor. Decizia la Tribunalul Alba, din 14 octombrie 2019, este următoarea: L. Alexandru (20 ani) şi C. Mihai (33 ani) au fost condamnaţi la câte 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani, iar F. Dragoş (20 ani) şi L. Daniel (37 ani) au primit fiecare câte 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, tot pe o perioadă de 4 ani.

Singurul inculpat condamnat cu executare este recidivist, motiv pentru care instanţa a fost obligată să ia o astfel de decizie. R. Alexandru (32 ani) ar urma să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare. Acesta are, deja, la „activ“ o condamnare la 6 luni de închisoare din 2018, a cărei suspendare a fost anulată şi adăugată la pedeapsa din acest dosar. Având în vedere ”suspiciunea rezonabilă” privind implicarea numiţilor L. Alexandru şi C. Mihai în traficul de droguri, prin ordonanţa din data de 15.10.2018 s-a dispus, pe de-o parte, autorizarea folosirii în cauză a unui investigator sub acoperire şi a unui colaborator cu identitate reală, iar pe de altă parte, autorizarea efectuării de cumpărări de droguri de către aceştia de la cei doi suspecţi.

Furnizori de droguri

Una dintre întâlniri a avut loc în 23 octombrie 2018. ”Pentru a procura drogurile solicitate de colaborator, inculpatul L. Alexandru a încercat să-l contacteze pe inculpatul P. Ionel (arestat preventiv în lipsă şi judecat într-un dosar disjuns - n.r.), atât telefonic cât şi prin intermediul aplicaţiei Facebook Messenger şi pentru că nu a primit răspuns au stabilit că abia după ce îşi va întâlni furnizorul, îl va contacta şi se vor întâlni. Tot în cadrul aceleiaşi discuţii, inculpatul a mai afirmat că în urmă cu o zi, tatăl său, i-a găsit în casă un grinder pe care îl foloseşte la mărunţirea drogurilor înainte de a le fuma, precum şi un pliculeţ cu un praf alb, care conţine o substanţă care îmbunătăţeşte performanţele sexuale. Acest aspect este confirmat de investigatorul sub acoperire, care a fost informat de către şeful Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia cu privire la faptul că numitul (...) i-a relatat că a găsit asupra fiului său un dispozitiv pentru mărunţit substanţe, bănuindu-l că este consumator de substanţe psihoactive”, se precizează în motivarea deciziei de la Tribunalul Alba.



Colaboratorul şi traficantul s-au întâlnit din nou în 26 octombrie 2018, când a avut loc tranzacţia: 500 de lei în schimbul a 4,8 grame de cannabis.

P. Ionel era unul dintre furnizorii reţelei de traficanţi, lucru dezvăluit investigatorului sub acoperire de către L. Alexandru: ”Mi-o scos uite aşa plasa...şi borcanul... no, ia-ţi copile cât vrei tu, zice către mine...o zis...no...dacă Zizu e cel mai bun prieten al meu... şi o dat încrederea... apăi cum!?”. L. Alexandru a spus că mai avea o sursă de la care se aprovizionează. ”Persoana respectivă are plantaţie de cannabis şi vinde cantităţi de cel puţin 10 grame, la preţul de 30 lei gramul. Inculpatul, din dorinţa de a-şi justifica profitabilitatea colaborării cu cel de-al doilea furnizor, afirmă că «dacă vine omul la mine şi îi zic...5 milioane 10 grame...nu? Îi zic îi dau 50 lei...păi nu fac 2 milioane în plus?». Despre inculpatul F. Daniel arată că şi el este tot o «săgeată» a unui furnizor care «se joacă la aparate...ăla-i plin de bani, mă... şi ăsta care are...numai că eu nu am vrut să mă bag cu el... ştii?... că nu-mi place... că după aia...ştii...se aude.... Ştii?... mă duc cu ăsta... aude. Nu ştiu ce... tată-so-i poliţist... ştii?... nu-i bine să mă bag cu dealerii ăştia... îl am pe Ionel, frate...ăsta-i om...»”, se mai susţine în documentul emis de Tribunalul Alba.

Tranzacţii între traficanţi şi oamenii Poliţiei

O altă tranzacţie înregistrată a avut loc în 1 februarie 2019. ”(...) În timp ce aştepta ca inculpatul L. Alexandru să aducă drogurile, colaboratorul a fost abordat prin intermediul aplicaţiei Facebook Messenger de către inculpatul R. Alexandru, propunându-i ca în situaţia în care mai doreşte droguri să-l contacteze direct, deoarece L. Alexandru nu este de încredere şi obişnuieşte să ia din cantităţile pe care le intermediază. Totodată, l-a informat că dacă va cumpăra de sume mai mari de 2000 lei, îi va vinde gramul de cannabis cu 40 de lei. În jurul orelor 19.00, inculpatul L. Alexandru a coborât din autoturismul în care se aflau şi inculpaţii R. Alexandru şi C. Mihai (la volan), aducându-i colaboratorului drogurile”, se afirmă în motivare. Din procesul verbal realizat ulterior rezultă ca tranzacţia a constat în 18,1 grame cannabis, respectiv 7 comprimate care conţin ca substanţă activă MDMA.

În continuare, inculpatul F. Daniel i-a vândut de trei ori în perioada decembrie 2018 - martie 2019 unui colaborator cu identitate reală cantitatea de 72,1 grame de cannabis în schimbul a 4.500 de lei. Şi inculpatul R. Alexandru i-a vândut în două rânduri, în februarie 2019, colaboratorului Poliţiei cantitatea de 27,1 grame cannabis şi 28 de comprimate MDMA pentru 4.500 de lei.

Detalii interesante despre furnizorul P. Ionel au fost oferite anchetatorilor de către L. Daniel: ”(...). nu ştiam că voi fi folosit în scopul de a vinde droguri, însă ştiam că se ocupă... acest lucru m-a determinat să lucrez la magazinul lui P., ca să-mi scot consumul. Conform înştiinţării verbale a şefului meu de la magazin, dar şi a discuţiilor pe whatsapp m-am întâlnit cu F., din câte îmi aduc aminte era seara şi i-am înmânat drogurile care se aflau în plicuri iar acesta mi-a dat 1.900 lei. Diferenţa până la 3.020 lei probabil şi-a oprit-o el, eu nu ştiu. Lui P. i-am înmânat suma primită integral. Pentru acest serviciu acesta mi-a făcut facilităţi şi anume m-a lăsat liber de la magazin şi mi-a înmânat un plic de 5 grame de cannabis pentru consumul meu propriu. Când aveam discuţii cu P. despre droguri acesta mă chema la magazin sau ieşeam undeva la o butelie de vin şi discutam faţă în faţă, subtil. Din ce vedeam eu, acesta era precaut, sceptic în ceea ce făcea. Acesta mi-a atras atenţia că orice s-ar întâmpla, nu am luat de la el. Din auzite, acesta îşi procura drogurile din Italia sau Spania. Eu nu cunosc foarte multe detalii despre el deoarece era foarte sceptic. În general din ceea ce făceam pentru P. beneficiam de cannabis pentru consum propriu şi un salariu bun la serviciu. Eu nu am intermediat niciodată vânzarea de droguri pentru alte persoane cu excepţia lui P.”, a spus inculpatul în declaraţia dată anchetatorilor. Acesta se referă la inculpatul Purcaru Ionel, arestat în lipsă şi judecat în dosarul disjuns din cauza prezentă.

