Cum a fost jefuit un apartament închiriat în regim hotelier. Hoţii au plecat cu tot ce le-a căzut în mână

”Lovitura” a fost dată în noaptea de 5/6 martie 2017. Florian C. şi Victoria T. s-au cazat într-un apartament închiriat prin intermediul unei platforme online şi au sustras din imobil mai multe bunuri, respectiv trei televizoare tip LCD marca Samsung şi patru covoare, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de 5.000 de lei. Femeia s-a folosit la momentul cazării de o carte de identitate falsă.

”Din declaraţia persoanei vătămate rezultă că inculpaţii au completat fişele de cazare, iar persoana vătămată le-a predat apartamentul, fiind stabilit termen de predare în cursul zilei de 06.03.2017, până cel târziu la orele 12:00.





Întrucât clienţii nu au respectat termenul de predare stabilit şi nu au putut fi contactaţi telefonic, persoana vătămată s-a deplasat la apartament, împrejurare în care, aceasta a constatat că în apartament nu se mai afla nicio persoană, iar din interiorul imobilului închiriat lipseau trei televizoare tip LCD marca Samsung şi patru covoare, două de dimensiuni mari şi două de dimensiuni mai mici, fiind cauzat un prejudiciu în cuantum de 5.000 de lei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că acea carte de identitate prezentată de persoana de sex feminin persoanei vătămate, fotografiată cu telefonul mobil de către aceasta din urmă nu era autentică, codul numeric personal de pe înscris aparţine numitei (…), iar în urma comparării fotografiilor existente în bazele de date a rezultat că erau două persoane diferite”, se precizează în rechizitoriul Parchetului.

Cei doi făptaşi existau în baza de date a Poliţiei, astfel încât proprietarul apartamentului i-a recunoscut după planşele fotografice puse la dispoziţie de oamenii legii. Femeia şi bărbatul au negat, iniţial, faptele, dar puşi în faţa probelor, în instanţă, au recunoscut. Florin C. este recidivist motiv pentru care a primit o pedepsă rezultantă foarte mare. Bărbatul în vârstă de 46 de ani are un cazier uriaş, fiind condamnat în final la 10 ani şi 9 luni de închisoare. În dosarul de furt de la Alba Iulia a primit doar 1 an după gratii, dar pedepsele anterioare au făcut ca acesta să primească pedeapsa menţionată.

De altfel, bărbatul este la închisoare din 2018, instanţa Judecătoriei Alba Iulia dispunând scăderea perioadei executate până acum, de aproape 4 ani. Femeia care l-a însoţit pe acesta are 33 de ani şi a fost condamnată la 11 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de doi ani. Cei doi au fost obligaţi la plata unor daune materiale în valoare de 5.000 de lei. Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi contestată la Curtea de Apel.