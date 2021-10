Cum a fost condamnat cu suspendare un bărbat care şi-a şantajat, hărţuit, lovit şi ameninţat fosta iubită

Ion M. este judecat, în principal, pentru faptul că şi-a şantajat şi hărţuit, în perioada ianuarie 2015 - mai 2016, pe fosta iubită. În această perioadă a ameninţat-o cu săvârşirea de acte de violenţă şi cu moartea, şi, în plus, a urmărit-o, i-a supravegheat locuinţa şi locul de muncă, solicitându-i să se întâlnească cu el în scopul reluării relaţiei de concubinaj.

De asemenea, în perioada februarie 2015 - iulie 2015, bărbatul i-a trimis femeii în mod frecvent mesaje telefonice cu conţinut injurios şi cu referire la aspecte care să-i demonstreze victimei că este constant urmărită.

Procurorii au mai reţinut faptul că la data de 24 mai 2015, Ion M. a intrat în curtea imobilului unde locuieşte fosta sa concubină împreună cu părinţii săi, fără a avea acordul acestora, iar la data de 10 iulie 2015, cu ocazia unei conversaţii în contradictoriu cu fratele tinerei l-a lovit cu pumnul în zona feţei, cauzându-i leziuni traumatice care au avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

„Din declaraţiile persoanei vătămate date în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii rezultă că, în trecut, aceasta a avut o relaţie de concubinaj cu inculpatul, dar întrucât nu s-au mai înţeles, s-au despărţit. Inculpatul nu a fost de acord cu despărţirea celor doi, astfel că a început să-i adreseze ameninţări şi să o agreseze fizic, în scopul de a relua relaţia de concubinaj pe care au avut-o.

Persoana vătămată a mai precizat că bărbatul mergea frecvent la locul său de muncă, a urmărit-o, i-a supravegheat locuinţa şi i-a trimis mesaje în mod repetat, mesaje cu caracter ameninţător, prin care îi spunea că dacă nu se împacă cu aceasta o va mutila şi o va omorî. A mai precizat că îi cunoaşte traseul pe care îl parcurge la locul de muncă, o aşteaptă la sfârşitul programului, îi urmăreşte locuinţa şi o urmăreşte când iese din casă, producându-i în acest sens o stare de temere, stare care se menţine şi în prezent”, se precizează în rechizitoriul Parchetului.

În plus, femeia a mai declarat că, în cursul lunii aprilie 2015, în timp ce se afla la locul de muncă a fost ameninţată cu acte de violenţă şi lovită uşor cu palma peste faţă de către fostul său prieten, aspect confirmat de către o colegă de serviciu.

A recunoscut parţial faptele





„Inculpatul a recunoscut parţial săvârşirea faptelor de care este acuzat, respectiv că i-a trimis persoanei vătămate multe mesaje de ameninţare şi cu conţinut injurios deoarece el îi solicita să se întâlnească, însă aceasta îl refuza şi îi spunea să o lase în pace, precum şi că a fost de mai multe ori în zona locuinţei şi a locului de muncă a acesteia pentru a o verifica şi pentru a vorbi cu victima. A recunoscut că o dată a lovit-o cu palma peste faţă fiindcă a refuzat să se întâlnească cu el. A relatat că, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, se enerva în momentele în care victima îl neglija şi nu îi răspundea la telefon, motiv pentru care îi trimitea mesaje telefonice scrise şi vocale de ameninţare şi mesaje care conţineau cuvinte şi expresii jignitoare”, se mai afirmă în documentul Parchetului.

Judecătoria Alba Iulia a reţinut în sarcina bărbatului toate cele cinci infracţiuni. ”Cu privire la infracţiunea de şantaj şi cele de hărţuire, instanţa are în vedere perioada îndelungată de timp pe parcursul căreia s-a desfăşurat activitatea infracţională, trauma la care a fost supusă persoana vătămată, inculpatul adresându-i ameninţări şi exercitând acte de violenţă asupra acesteia în scopul de a relua relaţia de concubinaj. De asemenea, se are în vedere împrejurarea că acesta în mod frecvent a urmărit-o pe stradă, la domiciliu, la locul de muncă, persoana vătămată ajungând să iasă afară din casă doar însoţită de alte persoane, respectiv de fratele sau mama sa. În plus, instanţa nu poate ignora numărul impresionant de mesaje cu caracter denigrator la adresa persoanei vătămate, precum şi injuriile şi limbajul folosit de inculpat.

De asemenea, tot în scopul de a pune presiune asupra persoanei vătămate şi dezvoltând o adevărată obsesie pentru aceasta, inculpatul a pătruns fără drept în curtea imobilului unde locuieşte aceasta, împreună cu părinţii săi, refuzând să părăsească imobilul doar la momentul sosirii organelor de poliţie la faţa locului, fiind sancţionat contravenţional deoarece a provocat scandal, aruncând cu pietre în geamurile imobilului. Toate acestea, în mod cumulat, au indus persoanei vătămate o stare efectivă de temere, stare care se menţine şi în prezent – anul 2021, deşi activitatea infracţională a inculpatului a încetat în cursul anului 2016”, se menţionează în hotărârea instanţei, pronunţată pe data de 14 octombrie 2021.

Bărbatul mai are o condamnare, la 7 luni de închisoare cu suspendare, din aprilie 2021. Cu toate acestea, instanţa a hotărât în acest dosar pedeapsa de 2 ani şi 2 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani. A contat decisiv faptul că acesta a fost diagnosticat cu „tulburări mixte de personalitate cu elemente dispoziţionale şi reacţii dezadaptative”, fiind internat de mai multe ori la Secţia de Psihiatrie Acuţi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. În opinia instanţei, acest fapt denotă că periculozitatea inculpatului este diminuată.





Ion M. este în prezent, arestat preventiv pentru alte infracţiuni, acesta fiind judecat într-o altă cauză şi pentru lovire şi ale violenţe. De asemenea, pe 15 octombrie 2021 a mai fost condamnat în primă instanţă la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru încălcarea ordinului de protecţie.