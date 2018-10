Cum să faci suport pentru biciclete fără să dai găuri în pereţi. Ideea ingenioasă a unui tânăr IT-ist din Alba Iulia

Andrei Avram este unul dintre tinerii activi, gata oricând să creeze sau să îmbunătăţească ceva în timpul său liber, când nu se ocupă de chestii complicate de IT. Suporţii pentru bicicletă sunt una dintre ultimele realizări ale acestuia. Andrei, pe care prietenii îl strigă ”Yeti” este preşedintele Organizaţiei Naţionale ”Cercetaşii României”.

”Dacă stai în chirie s-ar putea să nu găseşti înţelegere la proprietar pentru a-i face pereţii şvaiţer ca să-ţi agăţi tu bicicleta de perete, aşa că mie mi-a trebuit o soluţie diferită – există nişte suporţi care se numesc «floor to ceiling» şi care se blochează între tavan şi podea, fără să fie nevoie de alte ancoraje – şi am zis că ar fi fain să încerc să-mi construiesc şi eu unul. Ideea pe care se bazează soluţia «floor to ceiling» şi de la care am plecat şi eu este că suportul trebuie să aibă un mecanism prin care, după ce e în poziţie, se înalţă la nivelul tavanului, unde rămâne blocat”, spune Andrei Avram. Acesta susţine că a adaptat ideea la ce era disponibil prin magazinele de profil

Materiale necesare:

-Riglă (ne)rindeluită care să fie la fel de înaltă cu înălţimea camerei în care vreţi să instalaţi suportul (eu am luat una 40x85x3000) x 2

-Suficient lemn (scândură, leftovers) ca să puteţi să faceţi nişte picioare pentru podea şi nişte tălpi (suporţi) pentru tavan. Eu am folosit ce mi-a rămas după ce am adus la dimensiune riglele de la punctul (1) x 2

-Ţeavă pătrată aluminiu 1m x 2

-Filet M10 1m x 2

-Piuliţe M10 x 6

-Şaibe M10 x 2

-Holzşuruburui lemn mici x 10

-Holzşuruburui lemn mari x 8

-Cârlige x 4

Costul total ajunge la 300 – 400 de lei, din care lemnul costă circa 80 de lei.

Construcţia suportului explicată pe larg de Andrei:

deci aş avea maxim 32 de cm liberi pentru filet. Bineînţeles că am recalculat şi retăiat de vreo trei ori. Cu resturile ce au rămas, le-am tăiat pentru tălpici – cele de pe tavan sunt mai lungi – cam 30 cm, cele pentru podea chiar numai cât să pot prinde filetele – poate 15cm. Astea le-am tăiat o singură dată :) Ţevile de aluminiu le-am tăiat în două, ca să obţin deci 4 bucăţi de 50 de cm. Prima dată am tăiat suporţii principali din riglele de 3m. Am calculat înăţimea tavanului şi am scăzut cam 40 de cm pentru a obţine înălţimea pentru „stâlpi” – am calculat că o să pierd câte 4cm pentru „tălpile” de pe podea / tavan,deci aş avea maxim 32 de cm liberi pentru filet. Bineînţeles că am recalculat şi retăiat de vreo trei ori. Cu resturile ce au rămas, le-am tăiat pentru tălpici – cele de pe tavan sunt mai lungi – cam 30 cm, cele pentru podea chiar numai cât să pot prinde filetele – poate 15cm. Astea le-am tăiat o singură dată :) Ţevile de aluminiu le-am tăiat în două, ca să obţin deci 4 bucăţi de 50 de cm.

Am dat găuri apoi cam din 10 în 10 cm în fiecare, şi găurile pe una din feţele fiecărei bucăţi le-am mărit apoi, în aşa fel încât să încapă capul unui holzşurub prin ele. Nu am măsurat exact unde dau găurile ca să nu se suprapună cu cele de pe partea cealaltă, dar am măsurat şi am centrat bine riglele de aluminiu când le-am prins apoi de suportul central cu holzşuruburi. Apoi au trebuit tăiate ţevile filetate, tot în jumătate. În general filetele astea după ce se taie trebuie pilite un pic la capătul cu tăietura, altfel e posibil să agaţe şi să nu permită piuliţelor să se înşurubeze.

Tălpile pentru tavan le-am prins cu holzşuruburi de suporţii principali, ca să fie mai uşor de gestionat. Probabil se pot şi lipi cu lipici, obiectivul e să stea la locul lor, în rest vor ţine din presiune. Am pregătit apoi fiecare ţeavă filetată cu o şaibă care să vină la contactul cu ţeava de aluminiu, o piuliţă pentru controlul înălţimii (eu am găsit unele mai lunguieţe, dar nu contează de care sunt), o piuliţă care să o blocheze pe prima şi o a treia piuliţă pe care am lipit-o cu superglue de ţeavă cam la 2 cm de capătul de jos şi pe care am folosit-o pe post de cap de şurub ca să am de ce prinde şi ţine contră.

Am dat apoi în suporţii pentru podea găuri mici (2 cm) unde ar veni ţevile filetate – cât să nu alunece de la locul lor. Practic asta a fost tot, montatul e mai puţin dificil decât pare, practic trebuie ridicate piuliţele de control până la punctul maxim în care încă se poate ridica suportul pe tavan, apoi se ridică, se plasează ţevile filetate în tălpile pentru podea şi se ţine drept în timp ce se înalţă din piuliţele de pe filet până când rămâne ferm prins. E util să măsori distanţa faţă de perete înainte să fixezi primul suport, ca să aibă loc ghidonul bicicletei

Lemnul se mai lasă, după câteva zile merită verificate din nou şi la nevoie ridicate un pic mai mult. Ultimul pas este montatul cârligelor pentru bicicletă, care nu-s decât nişte holşuruburi de dat, în funcţie de bicicletă, dar asta e cea mai simplă parte.