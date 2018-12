Criminalul din Alba Iulia care a ucis o prostituată va sta 27 de ani după gratii după ce a încercat să evadeze din închisoare

Tânărul din Alba Iulia condamnat definitiv la 25 de ani, 10 luni şi 20 de zile de închisoare pentru că a ucis o femeie într-un apartament s-a ales cu un nou dosar penal în închisoare. Pandelea Mihai Răzvan (29 ani) a fost trimis în judecată şi condamat pentru tentativă de evadare din Penitenciarul Aiud. Decizia a fost pronunţată în 18 decembrie 2018, la Judecătoria Aiud, şi nu este definitivă.

”În data de 25 decembrie 2017, cu ocazia activităţilor specifice de servire a mesei, o persoană custodiată de Penitenciarul Aiud a părăsit secţia de deţinere în care era cazată şi a escaladat un gard din incinta penitenciarului. Deţinutul a fost somat şi imobilizat, de îndată, de angajaţii unităţii de detenţie, iar, conform prevederilor legale, administraţia Penitenciarului Aiud a informat judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi a sesizat organele competente sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de evadare. De asemenea, faţă de deţinut au fost luate toate măsurile legale, atât administrative cât şi disciplinare”, au precizat reprezentanţii Penitenciarului. Potrivit acestora, asupra deţinutului au fost găsite trei obiecte pe care criminalul le avea în momentul tentativei de evadare. Un cuţit de feliat pâine, fără vârf, de 22 de centimetri, sustras cel mai probabil în timpul servirii mesei, o ţeavă de 45 de centimetri demontată de la un obiect de mobilier din celula de detenţie o schiţă confecţionată manual, în care era reprezentate mai multe clădiri din cadrul Penitenciarului.

Judecătoria Aiud a decis condamnarea inculpatului la pedeapsa finală de 27 de ani, 2 luni şi 24 de zile. Pentru tentativa de evadare, Pandelea a primit 6 luni de închisoare. ”(...) Constată că în prezent inculpatul se află în executarea pedepsei rezultante de 25 ani, 10 luni şi 20 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 158/2017 a Tribunalului Alba, modificată prin decizia penală nr. 161/27.11.2017 a Curţii de Apel Alba Iulia. (...) adaugă pedeapsa de 6 luni închisoare stabilită prin prezenta la restul de 1 an, 8 luni şi 24 zile închisoare rămas neexecutat la data faptei din pedeapsa de 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare, stabilind pedeapsa rezultantă parţială de 2 ani, 2 luni şi 24 zile închisoare. (…) contopeşte pedeapsa de 24 de ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare, ambele aplicate prin sentinţa penală nr. 202/2016 a Tribunalului Alba, în pedeapsa cea mai grea de 24 ani închisoare la care adaugă sporul de 1 an închisoare (1/3 din 3 ani), stabilind pedeapsa rezultantă parţială de 25 ani închisoare pe care o adaugă la pedeapsa rezultantă parţială de 2 ani, 2 luni şi 24 de zile închisoare, rezultând astfel pedeapsa rezultantă finală de 27 ani, 2 luni şi 24 zile închisoare pe care o va executa inculpatul. (…) inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 lit. a), b) şi m) pe durata de 5 ani, respectiv interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie. Deduce din durata pedepsei rezultante durata arestului preventiv şi durata executată din pedeapsă de la 06.02.2016 la 25.12.2016 şi de la 25.12.2016 la zi”, se precizează în minuta deciziei de la Judecătoria Aiud.

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat în 27 noiembrie 2017 decizia definitivă în dosarul în care Pandelea Mihai Răzvan a solicitat contopirea pedepselor primite în dosarul de omor şi cel în care a fost condamnat pentru furt şi acces ilegal la un sistem informatic. Decizia definitivă pentru infracţiunea de omor a fost pronunţată în 25 aprilie 2017, iar cea pentru infracţiunile informatice în 9 decembrie 2016. Pe lângă pedeapsa de 25 de ani, 10 luni şi 20 de zile de închisoare, Pandelea a rămas şi cu obligaţia de a despăgubi familia femeii ucise de el cu suma de 400.000 de lei. Victima acestuia a fost o tânără de 24 de ani din Mehedinţi, Alina Bianca Tănăsie, care închiriase un apartament în Alba Iulia în care se prostitua, Pandelea fiind unul dintre clienţii acesteia.

Crima a avut loc în noaptea de 2/3 februarie 2016, iar tânăra a fost omorâtă cu 25 de lovituri de cuţit. Criminalul a fost reţinut după trei zile. Mihai Răzvan Pandelea a recunoscut crima şi i-a condus pe anchetatori la locurile din oraş unde a ascuns cuţitele şi bunurile furate din apartamentul acesteia: trei telefoane mobile, o tabletă şi portmoneul femeii, conform informaţiilor din rechizitoriu. Femeia a fost ucisă cu două cuţite, după ce primul folosit de criminal s-a rupt în timp ce încerca să o omoare. Alina Bianca Tănăsie a fost găsită dimineaţa, fără suflare, într-un apartament de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Femeia a venit la Alba Iulia de la Arad şi se prezenta pe site-urile de specialitate ca escortă şi damă de companie sub numele de ”Mira”.