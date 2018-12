Credite bancare ilegale cu documente false. Pedeapsa uriaşă primită de un condamnat din dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri”

Hotărârea a fost pronunţată în 20 decembrie 2018 şi poate fi contestată la Curtea de Apel. Zece persoane trimise în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracţiuni urmate de obţinerea de credite cu documente false, au fost condamnate de prima instanţă de judecată la pedepse cu închisoarea.

Un fost membru al grupării infracţionale condamnat, în 2015, în dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri, Bakai Gabriel Antoniu, a primit în acest dosar pedeapsa rezultantă de 14 ani şi 1 lună de închisoare. Pentru înşelăciune, inculpatul a fost condamnat la 6 luni de închisoare, dar prin contopirea cu pedepsele mai vechi, dintre care două sunt de 7 ani şi una de 5 ani, a rezultat această condamnare foarte dură. Bărbatul mai trebuie să plătească despăgubiri băncii, în solidar cu alţi trei inculpaţi, în valoare de circa 100.000 de lei. În dosarul ”Prostituate pentru VIP-uri”, infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor au fost dfe instigare şi constituire grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, şantaj, tâlhărie, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere, proxenetism.

Un alt inculpat condamnat cu executare este P. Alin, care ar urma să execute pedeapsa de 1 an şi 2 luni după gratii. Restul inculpaţilor au primit pedepse cu suspendare, sub supraveghere: B. Horia - 11 luni de închisoare cu suspendare, B. Mihai Alin - 11 luni de închisoare cu suspendare, F. Cătălin Alexandru - 1 an şi 2 luni de închisoare cu suspendare, F. Robert Cristian – 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare, G. Toma Dan - 11 luni de închisoare cu suspendare, B. Albert Petru - 1 an şi 7 luni de închisoare cu suspendare, V. Darius - 11 luni de închisoare cu suspendare, M. Claudiu Flori - 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare. În total, inculpaţii trebuie să restituie băncii suma de aproximativ 230.000 de lei, la care se vor adăuga dobânzi şi comisioane.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2013 - 2014, nouă persoane din judeţul Alba au solicitat şi obţinut un număr de 10 credite de nevoi personale de la sucursala din Alba Iulia a unei bănci, prezentând adeverinţe de salariu, contracte individuale de muncă şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă, care atestau faptul că realizau venituri şi erau angajate la o societate comercială din Alba Iulia, în condiţiile în care aceste persoane nu figurau în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba şi nu figurau ca fiind angajaţii vreunui agent economic. Documentele (adeverinţe de venit, contracte individuale de muncă şi acte adiţionale la contractele individuale de muncă) ar fi fost emise de către administratorul unei societăţi comerciale din Alba Iulia care le-a pus la dispoziţia persoanelor ce au obţinut creditele şi care le-a instigat să le folosească în obţinerea de credite.

Totodată, s-a stabilit faptul că un alt bărbat ar fi facilitat obţinerea acestor documente false de către persoanele care intenţionau să obţină un credit de nevoi persoane de la sucursala bancară în cauză, cunoscând faptul că aceste documente sunt false, pe unele dintre acestea întocmindu-le personal. Documentele întocmite în fals au fost ulterior folosite, pentru obţinerea de credite de nevoi personale, cu valori cuprinse între 8.100 şi 40.700 lei. În sarcina administratorului societăţii ce a emis documentele false şi a persoanei care a intermediat obţinerea documentelor, au fost reţinute infracţiunile de instigare la înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la înşelăciune şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată respectiv instigare la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Judecătoria Alba Iulia a mai dispus anularea adeverinţelor şi contractelor de muncă încheiate în fals, în scopul exclusiv de a se obţine creditele bancare.