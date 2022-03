Cozi uriaşe la staţiile de carburanţi. Un zvon pe reţelele sociale provoacă panică printre şoferi VIDEO UPDATE

UPDATE „România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”, a afirmat miercuri seara ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Declaraţia oficialului a survenit unor zvonuri potrivit cărora în noaptea de 9 spre 10 martie a.c. preţul carburanţilor la pompă va depăşi 10 lei/litru. Isteria se pare că a pornit din judeţul Bihor, unde două publicaţii locale au scris că preţul carburanţilor la o benzinărie Mol a depăşit 11 lei/litru.

Ministrul a exclus posibilitatea ca preţul să crească atât de mult până joi şi a anunţat controale la distribuitorii care au crescut artificial preţurile. „Nu există motive ca benzina să ajungă la 11 lei. Au apărut poze cu 9, 10 lei. De mâine o să înceapă controalele. Speculaţiile trebuie aspru pedepsite, mai ales când avem război la graniţă”, a spus Virgil Popescu

Textul Iniţial: Potrivit discuţiilor promovate mieruci în mediul online, preţul unui litru de benzină sau motorină ar putea ajunge joi chiar şi la 10 lei.

Informaţia nu a fost confirmată de autorităţi, însă a fost alimentată de discuţiile de pe grupuri de transportatori, care spun că au informaţii certe pe acest subiect. La Alba Iulia, cozile au ajuns la sute de metri, la aproape toate benzinăriile. Centrul oraşului era blocat în jurul orei 18.00, din cauza cozii de maşini care aşteptau să facă plinul la o benzinărie din apropierea gării.

Foto Facebook

Drumul cu o singură bandă marcat cu linie continuă, nu permitea depăşirea, astfel încât coada a ajuns până aproape de sediul Poliţiei. Situaţia este similară şi în celelalte oraşe din judeţ, dar şi în majoritatea judeţelor din Transilvania unde zeci de maşini aşteaptă la fiecare staţie de distribuţie.

În cursul serii, în mai multe staţii de carburanţi din Alba s-ar fi sistat vânzarea benzinei, motivul oficial oferit clienţilor fiind acela că ”nu funcţionează sistemul”.

Potrivit aplicaţiei ”monitorul preţurilor”, benzina se vindea miercuri 9 martie 2022 la ora 16.00, la staţiile din Alba Iulia, la următoarele preţuri:

- benzina standard: 7,65 lei la OMV, 7,56 lei la Mol, 7,52 lei la Petrom, 7,48 lei la Lukoil, 7,19 lei la Rompetrol

- motorină standard: 7,78 lei la OMV, 7,69 lei la Mol, 7,69 la Petrom, 7,7 lei la Lukoil, 7,32 lei la Rompetrol

La combustibilii premium, preţurile sar la unele benzinării de 8 lei pe litru:

- benzină premium: 8,29 lei la OMV, 8,29 lei la Mol, 7,99 lei la Petrom, 8,18 lei la Lukoil, 7,93 lei la Rompetro

- motorină premium: 8,27 lei la OMV, 8,27 lei la Mol, 7,97 lei la Petrom, 8,06 lei la Lukoil, 7,63 lei la Rompetrol.

Foto Facebook

La GPL, preţul variază între 3,81 şi 3,88 de lei pe litru.