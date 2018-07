Control de la Ministerul Economiei şi anchetă DIICOT la Fabrica de Arme din Cugir

În interpelarea făcută în luna mai 2018, deputatul Florin Roman susţinea că “actualii directori ai fabricii au prejudiciat bugetul fabricii cu cel puţin 66 miliarde de lei vechi (6,6 milioane de RON - n.r.)”. „Vestea bună e că în urma neregulilor pe care le-am semnalat la Fabrica de Arme Cugir a fost trimis Corpul de control. Înţeleg ca a fost ceva formal ca “să-i închidem gura la p… ăla de Roman”, însă din fericire înţeleg şi ca DIICOT a intrat pe fir. Iar acum băieţii deştepţi modifica facturi de miliarde între Prototip şi Fabrica de arme!”, susţine deputatul PNL.

În interpelarea făcută ministerului Economiei, Florin Roman spunea că timp de mai mulţi ani, actualii directori ai fabricii, numiţi interimar şi apoi definitiv de Consiliul de Administraţie al Romarm, au prejudiciat bugetul fabricii cu cel puţin 66 miliarde de lei vechi , la nivelul anului 2011.

Potrivit acestuia “mafia politico-sindicală a generat un circuit complex de căpuşare. Au creat 7 firme, care au generat profit pentru <barosani> şi au păgubit bugetul FAC, folosindu-se practic de muncitorii şi utilajele uzinei de stat. Doar facturile erau emise de <căpuşe>. Stâlpul acestor inginerii financiare a fost Product Consulting, administrate de Marinela Sârbu, care la rândul ei a devenit direct sau indirect <peţitorul> celor 7 SRL-uri care au <muls> FAC. Printre ele Forcing Metal, Ken Arms, Mecanic Work, Product Prest, Prototip SRL sau Prototip Industry, care au generat prejudiciul de 66 miliarde de lei, după principiul mai sus amintit. Practic, după ce încasau banii pentru lucrări executate cu oamenii şi utilajele din fabrică sau pe lucrări fictive, mafia politică uita să plătească datoriile, storna facturi sau, pur şi simplu, ştergea datorii. Drept recompensă politică, cei doi lideri locali ai PSD, după ce au <căpuşat> firma, sunt numiţi directori”, afirmă parlamentarul de Alba.

A urmat şi un drep la replică din partea condicerii Fabricii de Arme Cugir care recunoaşte existenţa firmelor şi concuzionează sunând că începând cu anul 2017 până în prezent, când S. Fabrica de Arme Cugir S.A. este pe profit pentru prima oară de la infiinţare, rezultate la care şi-a adus aportul si conducerea actuala, alături de întregul colectiv al societăţii, căruia ii mulţumim pentru eforturile depuse luna de luna pentru onorarea contractelor.

Fabrica de Arme SA, a înregistrat în 2017 o cifră de afaceri de 54,7 milioane de lei, mai mică cu circa 10% faţă de anul 2016, respectiv un profit de aproape 4 milioane de lei. Numărul mediu de angajaţi care au lucrat anul trecut în cadrul acesteia este de 897 de persoane. Societatea care are ca acţionar unic Ministerul Economiei are ca obiect de activitate ”fabricarea armamentului şi munţiei” şi are profit exclusiv datorită unor contracte de export armament şi muniţie, în special în SUA.

