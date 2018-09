Conferinţă de tip ONU - Model United Nations, organizată de elevi la Colegiul ”Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia

Simulare a unei conferinţe ONU, proeictul constă în dezbateri ale diferitelor teme globale în limba engleză. Participanţii, desemnaţi delegaţi, pot alege în ce comitet doresc să reprezinte o ţară sau un stat şi să ajungă la aşa-zisele „international agreements” cu alţi delegaţi. Prima ediţie a MUNAI-ului este destinată elevilor din judeţ cu scopul de a-i familiariza pe aceştia cu conceptul de MUN.

Participarea la o conferinţă de tip ONU reprezintă un exerciţiu practic pentru public speaking, research (metodă de căutare practicată individual), noţiuni de limba engleză şi o oportunitate de a întâlni persoane noi. Scopul acestei conferinţe este de a deschide orizonturile liceenilor şi de a le stârni interesul cu privire la implicarea în comunitate prin intermediul proiectelor sau asociaţiilor.

Anul acesta conferinţa va dispune de şase comitete. Ele vor fi localizate în săli de clasă diferite. În fiecare dintre aceste comitete vor fi prezenţi doi coordonatori ai dezbaterilor (chair, co-chair), doi membri din echipa media (fotograf, redactor), trei persoane care vor distribui mesajele dintre delegaţi (mesageri) şi, bineînţeles, delegaţii. Prima etapă a dezbaterilor propriu-zise o constituie partea discursurilor de început pe tema comitetului, particularizate pe ţări/state. Pe baza acestora, delegaţii vor avea la dipoziţie îndeajuns timp să discute între ei soluţii pentru tema comitetelui. În acest mod vor fi realizate rezoluţiile care vor fi dezbătute cu argumente pro şi contra. După stabilirea unei rezoluţii finale se vor aduce diferite îmbunătăţiri acesteia sub formă de amendamente.

La finalul conferinţei fiecare comitet va trebui să aibă o rezoluţie finală, care va fi dezbătută la Adunarea Generală (General Assembly), locul în care delegaţii tuturor comitetelor se vor întruni. Pe lângă dezbaterile din comitete, departamentul de evenimente a pregătit ceremonii de deschidere/închidere, Adunarea Generală, un „Cozy Evening” şi o mică petrecere, ca evenimente destinate socializării dintre delegaţi. Membrii echipei de organizare au partcipat la două conferinţe MUN organizate în Bosnia şi Herţegovina, la Banja Luka şi Mostar. Taxa de participare la eveniment este de 60 de lei, care include doar rezervarea, nu şi asigurarea cazării persoanelor din afara localităţii care îşi exprimă această opţiune. Aplicaţiile sunt deschise până în 21 octombrie.

Comitetele de anul acesta şi tema/temele de dezbatere sunt următoarele:

– Disarmament and International Security Committee (DISEC) – Preveniting an arms race in spac

– United Nations Environmental Programme (UNEP) – Measures of combating the excessive pollution in the air

– United Nations Development Programme (UNDP) – Producing sustainable green energy

– Social, Humanitarian and Cultural Committee (SOCHUM) – The fight against abuse, sexual exploitation, sexual violence and assistance to victims

– Crisis Committee – Random events that will be announced on the day of the conference

– United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) – Establishing laws regarding space exploration and colonization





Pentru a aplica sau a găsi mai multe informaţii legate Model United Nations in Alba Iulia, se pot accesa: – Site-ul web – https://www.munaiconference.com/ – Facebook – https://www.facebook.com/munai.conference/ – Email – munai.conference@gmail.com