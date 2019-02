Condiţii de lux în arestul modernizat al IPJ Alba: aer condiţionat, televizor, club şi cameră pentru vizite intime

Deţinuţii vor avea la dispoziţie camere de detenţie modernizate, camere pentru vizite intime, un club cu calculatoare şi telefoane, locuri de plimbare şi spaţii pentru primit vizite. De asemenea, în fiecare cameră, va exista şi un televizor.

Camerele de detenţie au, pe lângă ferestre cu gratii uşi metalice cu grilaj, paturi metalice, mese, scaune, spaţii de depozitare a lucrurilor, duşuri, lavoare şi toalete, interfon şi sistem de radioficare, oglinzi din oţel, aer condiţionat şi televizor. Grupul sanitar a fost separat de restul camerei printr-un perete despărţitor, construit din materiale rezistente specifice zidariei structurale. Spaţiile destinate plimbării au fost împrejmuite cu beton armat, au un canal colector, uşă metalică cu griolaj, copertină şi bancă.





Secţia de arest preventiv are o capacitate de 32 de locuri.Noua secţie de arest preventiv este gata şi aşteaptă doar recepţia, care va fi făcută cel târziu în 15 februarie. ”Ministerul a alocat fonduri foarte bune şi suficiente să îl aducem la standarde europene (n.r. arestul preventiv). Încă nu am făcut recepţia. A fost o investiţie de peste 500.000 de euro. Asta presupune condiţii decente pentru o persoană care se află într-o stare de reţinere. Fiecare cameră are baie personală, camerele sunt dotate cu paturi la volumul alocat pentru fiecare personă, standard. Au cameră de vizită, au cameră de întâlnire, au parte de club, au parte de bibliotecă, au aer condiţionat şi televizor în fiecare cameră şi duş”, a declarat, miercuri, comisar şef de poliţie Florin Dogaru, şef IPJ Alba.