Comuna Ciugud caută noi investitori în zona de dezvoltare economică. Ultima investiţie: o fabrică de 4 milioane de euro pentru prelucrarea miezului de nucă

Joi, 17 octombrie, în zona de dezvoltare economică a comunei a fost inauguratp una dintre cele mai moderne fabrici de prelucrare a miezului de nucă din Europa. Transilvania Nuts este o investiţie de peste 4 milioane de euro, dintre care aproape un sfert sunt fonduri europene.

În cadrul evenimentului de deschidere, primarul Ciugudului, Gheorghe Damian, a lansat o provocare investitorilor, care vor sa îşi dezvolte afaceri de succes, să aleagă Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar. Peste 15 hectare vor fi disponibile cu toate utilităţile necesare. Administraţia locală promite să fie serioasă, corectă, deschisă şi prietenoasă cu mediul de afaceri.

„Zona de Dezvoltare Economică din Ciugud este, de astăzi, mai bogată cu un nou membru: Transilvania Nuts. O investiţie românească de peste 4 milioane de euro în una dintre cele mai modern fabrici de prelucrare a nucilor din Europa. În numele comunităţii din Ciugud vreau mulţumesc celor doi investitori, Levente Bara şi Alexandru Chiric, pentru că au avut încredere în noi şi au dezvoltat o nouă afacere «Made în Ciugud».

Compania lor şi ceilalţi investitori din zona de dezvoltare economică asigură anual 75% din bugetul Comunei Ciugud. Comunitate locală, oamenii de faceri serioşi, curajul de a visa şi seriozitatea sunt ingredientele care au creat #Ciugud_to_be_true. Pentru ceilalţi investitori interesaţi de Ciugud lansăm provocarea extinderii zonei de dezvoltare economică. Parcele noi pe 15 hectare cu toate utilităţile…”, a afirmat primarul Gheorghe Damian.

Primarul Gheorghe Damian

Transilvania Nuts o afacere dezvoltată de omul de afaceri Levente Hugo Bara – fostul proprietar al fabricii Supremia, vândută între timp concernului Solina şi Alexandru Chiric, un om de afaceri din Republica Moldova. Fiecare dintre cei doi deţin câte 50% din business. ”În această zi sărbătorim două evenimente importante. Întâi este vorba despre împlinirea a 5 ani de activitate… În urma cu 5 ani – pe 14.10.2014 întocmeam prima factură şi livram marfă către primul client al nostru. Am fost foarte dedicaţi şi implicaţi în tot ceea ce am întreprins, iar roadele nu s-au lasat aşteptate, cu timpul clienţii noştri arătându-ne încrederea lor.

De la zero la 8 milioane de euro, cifră de afaceri pe care o vom realiza în anul 2019, este un drum lung, un drum în care am ţinut tot timpul în mână o busolă, nu ne-am lăsat nici o clipă dezorientaţi. Am construit în 5 ani o companie care astăzi are peste 50 de angajaţi responsabili şi dedicaţi celor 200 de clienţi” a spus Alexandru Chiric, CEO Transilvania Nuts.

Valoarea investiţiei este de peste 4 milioane de euro, din care contribuţia firmei a fost de 3,2 milioane de euro (din surse proprii şi credit bancar) şi 900.000 de euro reprezintă o finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Fabrica inaugurată joi la Ciugud este cea mai modernă din România dintre fabricile de profil şi printre cele mai moderne fabrici de procesare a nucilor din Europa, spune Chiric, atât în ceea ce priveşte tehnologia utilizată cât şi sistemele şi standardele de calitate implementate în activitatea de producţie şi depozitare.

În zona de dezvoltare economică a Ciugudului îşi desfăşoară activitatea peste 30 de firme, care aduc la bugetul local mai mult de un milion de euro anual. Administraţia locală a decis şi construcţia unei creşe în apropierea fabricilor, tocmai pentru ca părinţii să îşi poată lua sau aduce copiii aproape de locul lor de muncă, fără a pierde prea mult timp pe drum.

În total, 100 de hectare de teren au fost puse la dispoziţia celor care doresc să-şi dezvolte o afacere la doi paşi de autostrada Sebeş – Turda.