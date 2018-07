Compania care vroia să extragă aurul de la Roşia Montană a rămas fără director general: ”A demisionat pentru a urmări alte oportunităţi”

Gabriel Resoruces a avut şapte directori executivi, inclusiv Jonathan Henry, de la lansarea companiei şi a cheltuit sute de milioane de dolari, încercând să dezvolte mina, fără să obţină nimic. Fiecare nou CEO al companiei a promis la numire o descoperire imensă de aur care ar permite lui Gabriel să construiască o mină imensă în România. Fiecare a eşuat după ce a trecut prin scandaluri sau proteste care au determinat guvernele succesive din România să refuze autorizaţiile finale pentru construcţia minei.

”Găsirea unui nou CEO ar putea să nu fie uşoară, deoarece Gabriel este acum mai mult o piesă de arbitraj pentru investitori decât o piesă minieră. În 2015, după ce a devenit evident că proiectul Roşia Montană nu mergea nicăieri, Gabriel a depus un caz de arbitraj împotriva guvernului român la Centrul Internaţional pentru soluţionarea litigiilor în materie de investiţii şi a pretins pierderi presupuse de 4,4 miliarde de dolari, încălcări ale tratatelor internaţionale de investiţii. Perspectivele slabe de a vedea aur aproape că au distrus acţiunile lui Gabriel. În 2011, la un an după ce domnul Henry a fost angajat, acţiunile lui Gabriel au fost tranzacţionate la o valoare de 8 USD. La sfarsitul lunii, cand Gabriel a anunţat plecarea lui Henry, au scazut la 32 de cenţi, oferind companiei o valoare de piaţă de numai 117 milioane de dolari.

Acum opt sau nouă ani, averea lui Gabriel a fost considerată atât de promiţătoare încât compania a atras o mulţime de investitori de renume. La diverse momente, au fost incluse Grupul Electrum al lui Thomas Kaplan, Paulson & Co. şi BSG Capital Markets, John Paulson, care a fost controlată de Beny Steinmetz, magnatul israelian al cărui imperiu de afaceri a intrat în administrare la începutul acestui an, ca urmare a unor acuzaţii de mituire. Newmont Mining, cea mai mare companie americană de exploatare a aurului, a fost, de asemenea, un acţionar”, scrie publicaţia canadiană The Globe and Mail pe marginea demisiei lui Jonathan Henry. Jurnaliştii canadieni amintesc şi de protestele care au împiedicat demararea proiectului susţinute de celebrităţi cum ar fi actriţa Vanessa Redgrave.