Compania Kronochem cere, în plin scandal privind poluarea mediului, actualizarea autorizaţiei pentru fabrica de formaldehidă

Motivul actualizării documentului este îndeplinirea unei obligaţii prevăzute într-o directivă a Uniunii Europene.

În documentaţia depusă la APM se susţine că principala sursă de poluare de pe raza municipiului Sebeş sunt maşinile, şi nu activitatea industrială de pe platforma Kronospan. Compania din Sebeş se află de mai multă vreme în mijlocul unei controverse privind poluarea mediului.

În 24 februarie 2020, la APM Alba a fost înregistrată solicitarea societăţii Kronochem pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu privind emisiile industriale si pentru conformare cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile pentru producţia de compuşi chimici organici în cantităţi mari. Cu alte cuvinte, este vorba despre o obligaţie de aliniere la legislaţia europeană privind controlul calităţii aerului.

Documentaţia este elaborată pentru instalaţia de producere a formaldehidei sub forma de soluţie 50% sau soluţie de răşină ureo-formaldehidică pre-condensată 85%, având o capacitate 60.000 to/an, exprimat 100%, alcătuită din 2 linii de fabricaţie identice ce au capacitatea de 30.000 to/an fiecare, ce pot funcţiona independent. Potrivit formularului de solicitare pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu, producţia zilnică este de: 180 tone formadehidă, exprimat 100%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu; 296 tone răşină ureo-formaldehidică pre-condensată, exprimat 85%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu.

Potrivit documentului citat, în conditii de funcţionare normală, singura sursă de emisie în atmosferă este coşul de dispersie prin care se evacuează gazele reziduale ce ies din unitatea de epurare catalitică, care face parte integrantă din instalaţia de fabricare a formaldehidei şi are rolul de a reduce emisiile de produşi organici din gazul rezidual ieşit din coloanele de absorbţie, înainte de evacuarea în atmosferă. Evacuarea gazelor în atmosferă se realizează printr-un coş de dispersie cu diametrul de 700 mm şi înălţimea de 22 metri.

„Controlul funcţionării instalaţiei de epurare este asigurat de instalaţia de automatizare care urmăreşte menţinerea constantă a temperaturii la intrare în catalizator, în funcţie de care se asigură şi concentraţiile admise la evacuare. Activitatea din cadrul instalaţiei de formaldehidă aparţinând Kronochem SRL nu implică surse mobile de emisie (din trafic). Procesul de producţie se realizează în sistem închis şi numai în situaţii accidentale prin apariţia unor neetanseităţi pot să fie emisii difuze. Traseele prin care se vehiculează substanţe inflamabile (metanol) sunt prevăzute cu punţi electrostatice la îmbinările prin flanşe, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice. Toate utilajele sunt prevăzute cu împământare pentru scurgerea electricităţii statice pentru prevenirea exploziilor ce ar putea duce la emisii de COV în aer”, se precizează în formularul de solicitare pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu.